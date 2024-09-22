聽新聞
0:00 / 0:00

藍連署提案增大法官判決門檻 綠：掐死憲法法庭

聯合報／ 記者王千豪蔡晉宇／台北報導
國民黨立委翁曉玲在立法院新會期提憲法訴訟法修正草案，提高憲法法庭大法官議決的門檻，從現有總額過半數同意，改成三分之二以上同意。本報資料照片
國民黨立委翁曉玲在立法院新會期提憲法訴訟法修正草案，提高憲法法庭大法官議決的門檻，從現有總額過半數同意，改成三分之二以上同意。本報資料照片

國會改革修法到廢死釋憲案，憲法法庭的判決爭議引發社會高度關注。為確保憲法法庭在審理重大案件時，能夠涵蓋多元的意見和觀點，國民黨立委翁曉玲在立法院新會期再提憲法訴訟法修正草案，提高大法官判決門檻，從原先的現有總額過半數同意，改成三分之二以上同意，而暫時處分也採取同樣的門檻，而且應附具理由。

值得注意的是，翁曉玲的提案原先未被列為國民黨立院黨團本會期優先法案，但現在已獲得廿三位國民黨立委連署，並且已列為優先法案，預計廿七日院會闖關付委。國民黨並已事先與民眾黨立委溝通，取得一定共識。

國民黨主席朱立倫表示，八成多民眾反對廢死，未來修法應充分展現民意。朱立倫另指出，司法院正副院長及大法官被提名人，多人表態支持廢死，是否表示連這一個為死刑設下重重路障的判決都不願意尊重，或是將來還打算翻案，他呼籲賴清德總統，應明確表態、正面回應。

至於國民黨是否會拒審大法官人事案，朱立倫指出，大法官絕對不可以成為酬庸的對象，不能成為顏色的代表人、意識形態的守護者，若真是如此，相信國會一定不會讓人事案過關。

此外，現行憲法訴訟法規定，憲法法庭審理法規範憲法審查及裁判憲法審查案件，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意，才能做成判決。換言之，就算七名大法官被提名人被立法院封殺，也不會影響到憲法法庭的審理。

翁曉玲上會期提出憲法訴訟法修正草案，指「現有總額」係憲法增修條文第五條所定的大法官人數，即十五位，本會期再加碼提出，將大法官判決門檻從現有總額過半數同意，提高至三分之二以上同意。因此，若翁曉玲兩版修正草案順利通過，未來至少要有十位以上的大法官參與評議，且至少要有七位以上同意，才能作成釋憲判決及暫時處分的裁定。

若翁曉玲的提案修法通過，總統府提名的七名大法官人選又被立院封殺的話，剩下的八名大法官將不符現有總額三分之二以上參與評議的規定，憲法法庭將形同停擺。

翁曉玲指出，憲法訴訟法的前身為「司法院大法官審理案件法」，最早的規定也都是三分之二出席，三分之二決議才會做成大法官解釋，可是憲法訴訟法制定之後，把原來的三分之二的同意門檻降到二分之一，所以現在很容易就通過大法官解釋。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，藍白想透過修正「憲法訴訟法」摧毀國家民主憲政制度，直接插在台灣民主心臟中，讓台灣民主死亡，用這種方式掐死憲法法庭脖子，未免太狠了，民進黨絕對無法接受。

國會改革 大法官 廢死 憲法法庭 朱立倫 柯建銘 死刑 翁曉玲 釋憲

延伸閱讀

在野退總預算案 民進黨：盼勿卡台灣、卡全民生計

國民黨啟動接班人計劃 朱立倫：一代接一代政黨才能新陳代謝

朱立倫促修法應展現反廢死民意 籲賴總統表態

賴清德指在野非理性杯葛 朱立倫：尊重國會是民主共同責任

相關新聞

藍連署提案增大法官判決門檻 綠：掐死憲法法庭

從國會改革修法到廢死的釋憲案，憲法法庭的判決爭議引發社會高度關注。為確保憲法法庭在審理重大案件時，能夠涵蓋多元的意見和觀...

死刑釋憲 藍委：大法官以立法者自居

憲法法庭判決刑法殺人罪處死刑規定合憲，但設八道關卡，其中合議庭法官一致決被認為是「魔王級關卡」，引發議論；法界指出，大法...

大法官幫死刑存廢爭議拆彈 綠營鬆口氣

憲法法庭前天宣判死刑「有條件合憲」，民進黨內咸認，大法官成功替綠營長期憂心的死刑存廢爭議未爆彈拆除引信。黨內人士表示，釋...

無法接受！死刑「有條件合憲」 高大成嗆廢死：你有至親被殺害嗎？

37名死囚認死刑判決侵害人民受憲法保障生命權，聲請法規範憲法審查，憲法法庭昨判決，「有條件合憲」。中山醫學大學附設醫院法...

藍提修法劍指憲法法庭 大法官判決門檻要過總額三分之二

朝野針對國會改革法案，一路從議場戰到憲法法庭，最終結果尚未可知。為避免大法官輕易推翻立法院的立法，國民黨立委翁曉玲再提憲...

侯友宜反廢死…現存死囚很多他辦過 憤慨殺人犯假懺悔

新北市長侯友宜一直以來堅定反對「廢死」，針對憲法法庭昨判決死刑合憲但有8大關卡，他昨晚在臉書寫下「死刑這條底線，在當前台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。