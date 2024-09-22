藍連署提案增大法官判決門檻 綠：掐死憲法法庭

從國會改革修法到廢死的釋憲案，憲法法庭的判決爭議引發社會高度關注。為確保憲法法庭在審理重大案件時，能夠涵蓋多元的意見和觀點，國民黨立委翁曉玲在立法院新會期再提憲法訴訟法修正草案，提高大法官判決門檻，從原先的現有總額過半數同意，改成三分之二以上同意，而暫時處分也採取同樣的門檻，而且應附具理由。

值得注意的是，翁曉玲的提案原先未被列為國民黨立院黨團本會期優先法案，但現在已獲得廿三位國民黨立委連署，並且已列為優先法案，預計廿七日院會闖關付委。國民黨並已事先與民眾黨立委溝通，取得一定共識。

國民黨主席朱立倫表示，八成多民眾反對廢死，未來修法應充分展現民意。朱立倫另指出，司法院正副院長及大法官被提名人，多人表態支持廢死，是否表示連這一個為死刑設下重重路障的判決都不願意尊重，或是將來還打算翻案，他呼籲賴清德總統，應明確表態、正面回應。

至於國民黨是否會拒審大法官人事案，朱立倫指出，大法官絕對不可以成為酬庸的對象，不能成為顏色的代表人、意識形態的守護者，若真是如此，相信國會一定不會讓人事案過關。

此外，現行憲法訴訟法規定，憲法法庭審理法規範憲法審查及裁判憲法審查案件，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意，才能做成判決。換言之，就算七名大法官被提名人被立法院封殺，也不會影響到憲法法庭的審理。

翁曉玲上會期提出憲法訴訟法修正草案，指「現有總額」係憲法增修條文第五條所定的大法官人數，即十五位，本會期再加碼提出，將大法官判決門檻從現有總額過半數同意，提高至三分之二以上同意。因此，若翁曉玲兩版修正草案順利通過，未來至少要有十位以上的大法官參與評議，且至少要有七位以上同意，才能作成釋憲判決及暫時處分的裁定。

若翁曉玲的提案修法通過，總統府提名的七名大法官人選又被立院封殺的話，剩下的八名大法官將不符現有總額三分之二以上參與評議的規定，憲法法庭將形同停擺。

翁曉玲指出，憲法訴訟法的前身為「司法院大法官審理案件法」，最早的規定也都是三分之二出席，三分之二決議才會做成大法官解釋，可是憲法訴訟法制定之後，把原來的三分之二的同意門檻降到二分之一，所以現在很容易就通過大法官解釋。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，藍白想透過修正「憲法訴訟法」摧毀國家民主憲政制度，直接插在台灣民主心臟中，讓台灣民主死亡，用這種方式掐死憲法法庭脖子，未免太狠了，民進黨絕對無法接受。