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大法官幫死刑存廢爭議拆彈 綠營鬆口氣

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇張曼蘋／台北報導
時代力量黨主席王婉諭同時也是小燈泡媽媽，對於死刑有條件合憲，在臉書發千字文，表示她理解廢死，但無法支持廢死。圖／報系資料照
時代力量黨主席王婉諭同時也是小燈泡媽媽，對於死刑有條件合憲，在臉書發千字文，表示她理解廢死，但無法支持廢死。圖／報系資料照

憲法法庭前天宣判死刑「有條件合憲」，民進黨內咸認，大法官成功替綠營長期憂心的死刑存廢爭議未爆彈拆除引信。黨內人士表示，釋憲結果並未廢除死刑，多數民意可以接受，而死刑嚴格限縮適用範圍，也符合世界潮流及民進黨長期以來主張的人權保障。

釋憲出爐後，府院黨和立院黨團表達尊重、也會提出相應修法，但據了解，綠營上下鬆了一口氣。有民進黨立委透露，前天下午三點釋憲結果一出，不少立委都表示判決非常「有智慧」，還有綠委在群組直言，「沒直接宣判死刑違憲，危機引信解除一大半」。

有民進黨立委私下說，台灣民意對死刑的高支持度，讓區域立委戰戰兢兢，若大法官宣告死刑違憲，民眾一定把不滿的帳算在執政黨頭上；所幸未發生「最壞情況」，在此大框架下，剩下的論述工作，就容易多了，民進黨已度過死刑存廢政治難關一大半。

王婉諭：理解但無法支持廢死

時代力量黨主席王婉諭表示，死刑是台灣社會的情緒出口，「如果再犯？被害人的正義呢？」、「如果不死，怎麼還給被害人正義？」諸多疑問衝撞她的世界，但被害家屬心中陰影，不會因判決消失，「我理解廢死，但無法支持廢死」。

王婉瑜表示，小燈泡案事發八年來，被問過無數次對死刑看法，她和小燈泡在這場釋憲辯論也被提及好幾次，這次決定勇敢面對。她表示，死刑就算能解決有問題的人，卻解決不了問題，但國家都讓她有種「只要判死刑，國家責任就完美」的感覺，被害者家屬心中陰影，不會因判決而消失。

王婉諭強調，死刑在台灣有非常高支持度，有人基於應報理論、希望發揮威嚇效果、希望犯罪者永遠與社會隔絕，死刑也是台灣社會的情緒出口，但國家責任就是設法解決這種不安全感的根源，等到國家讓她有訴請極刑外的選擇，或許是她支持廢死的那天。

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