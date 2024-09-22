死刑釋憲 藍委：大法官以立法者自居

憲法法庭判決刑法殺人罪處死刑規定合憲，但設下嚴格的八道關卡，藍委質疑，大法官以立法者自居，已經逾越大法官應有的權限。圖為審議民主公民會議日前發布民調，八成民眾反對廢死。本報資料照片 憲法法庭判決刑法殺人罪處死刑規定合憲，但設八道關卡，其中合議庭法官一致決被認為是「魔王級關卡」，引發議論；法界指出，大法官是透過極多的要件，一方面巧妙迴避違憲的結論，另方面實質限縮死刑適用，如果死刑的可能性限縮到趨近於零，即與廢死無異。

國民黨主席朱立倫表示，雖然死刑在名義上還是合憲，但大法官設下重重障礙，不管殺了人，或犯了多嚴重的罪、對社會危害有多大，可以不斷透過各種司法手段，形同廢除死刑。這對台灣治安史上，或是對台灣的社會道德標準、公平正義都是一個很大的挑戰。

中廣前董事長趙少康說，如果大法官真覺得應該廢死，就大聲說出來，現在不此之圖，卻使用這種下三濫的手法，偷渡廢死，以為可以瞞過天下人耳目，可惡至極。不但以後不會有死刑的宣判，連以前的卅七名死刑犯都可以請求非常上訴，逃過死劫。

國民黨立委洪孟楷以十六字總結憲法法庭判決結果，即「八大關卡，文字遊戲，實質廢死，不是進步」， 一審、二審、三審的法官都要一致的判決，這已是「一票否定制」，且案情嚴重才能判處死刑，根本是設立條件，大法官以立法者自居，已經逾越大法官應有的權限。台灣有八成民意不希望廢除死刑，人民會告訴大法官，這跟台灣的民情背道而馳。

法界人士指出，違憲審查機制，本就可透過合憲性解釋的方式，增加法條本身沒有的限制或適用條件，讓適用機會變小、範圍減縮，從而取得合理性基礎。例如過去釋字六一七針對販賣、公然陳列猥褻資訊或物品的合憲性問題，就作出明確性作限縮，大法官認為，性言論表現與性資訊之流通，不問是否出於營利之目的，應受憲法對言論及出版自由的保障，猥褻資訊或物品只要能夠採取安全的阻隔措施，例如包裝、警語，即可販售。

另外，釋字六三○對刑法準強盜罪的強暴、脅迫定義，在於「難以抗拒」構成要件，大法官認為，只要足使被害人發生畏懼而抑制其抗拒即可，並非以被害人完全喪失抗拒能力為必要。

東吳大學法律系教授胡博硯認為，如果社會上多數人對死刑釋憲結果不滿意，只能進行修憲程序，但修憲有個困境，就是有極高門檻，我國憲法經歷七次修憲，最後一次於二○○五年，那時立委把現在修憲的條件定得非常嚴格，就是要全民公投，全民公投是要選舉人過半數同意才會通過，以台灣人口兩千三百萬人來說，困難度極高，兩年前十八歲公民權的公投就未通過。

胡博硯指出，民主國家就一定會發生憲政爭議，有爭議要去解決，而不是有爭議不解決，憲法法庭本質上沒有真正面對死刑問題，而是訴諸嚴苛的關卡程序，把問題丟給法院。