死刑部分合憲 受害退休師家屬批挺廢死是踐踏鮮血

憲法法庭判決死刑有條件合憲，引發社會議論。高雄退休女教師遭劫殺命案受害家屬今天表示，支持廢死的人是在「披著假人權外衣踐踏被害人鮮血」，為的是自己的名利。

社會矚目的死刑釋憲案，憲法法庭昨天做出113年憲判字第8號判決，故意殺人罪案件，檢警偵辦時沒有辯護人辯護、第三審審判時沒有強制辯護及言詞辯論、各級法院合議庭沒有一致決，被告行為時、審理時有精神障礙或其他心智缺陷者，均不得科處死刑；被告受死刑諭知後有精神障礙或其他心智缺陷者，不得執行死刑。相關法規須修法。

對此，高雄退休女教師遭劉姓男子劫財劫色命案，其受害者丈夫今天接受媒體聯訪批評，支持廢死的人是在「披著假人權外衣踐踏被害人鮮血，遂行自己的私利」，妻子的命案10年都判不下來，但37個已經確定死刑的卻有機會逃死，「講一句難聽的，有理想的人把死刑犯帶回去養，不要浪費納稅人的錢」。

女教師丈夫認為，聯合國兩公約並沒有贊成廢死，是在罪行重大時可以判死，但到了台灣的法庭上，就連憲法法庭都沒明確定義什麼是最重大惡行，所以拿兩公約出來都是「虛晃一招」。

全案起於劉姓男子10年前涉劫財劫色，持鐵鎚打死退休女教師，歷審5度判死；高雄高分院更四審以強盜殺人犯行是隨機偶發，不符「情節最重大之罪」，首度改判無期徒刑，可上訴。