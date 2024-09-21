朱立倫促修法應展現反廢死民意 籲賴總統表態

憲法法庭20日對死刑釋憲案判決有條件合憲，對於國民黨中央與立法院黨團看法是否不同調。黨主席朱立倫今天說，大家都是一樣的看法，認為設下重重障礙，造成死刑名存實亡。他說，8成多民眾反對廢死，未來修法應充分展現民意。

朱立倫透過臉書發文表示，司法院正副院長及大法官被提名人，多人表態支持廢死，是否表示連這一個為死刑設下重重路障的判決都不願意尊重，或是將來還打算翻案，他呼籲總統賴清德，作為民選總統行使提名權不可以推卸責任，應明確表態、正面回應，給予社會大眾、死者家屬，以及許多第一線辛苦的執法人員一個交代。

他說，國民黨團必定會代表民意，嚴格行使同意權，確保公平正義。

憲法法庭20日對死刑釋憲案判決有條件合憲，國民黨立法院黨團第一時間召開記者會，副書記長羅智強稱大法官有聽到民意，但國民黨中央透過新聞稿對釋憲結果感到遺憾，並認為這是走向實質廢死，也讓外界質疑是否出現不同調的狀況。

朱立倫今天上午出席「KMT接班人計畫」活動後，被問到這項議題表示，他聽到的都是一樣的看法，都認為是設下重重的障礙，造成死刑是名存實亡的論點，這些都是大家共同的看法。

談到憲法法庭的判決，朱立倫則說，民進黨3大目標包括台獨、廢核、廢死，相信民進黨心中一定非常開心。雖然死刑在民意上還是合憲，但大法官設下重重障礙，因此有人稱是實質廢死，也有人稱未來如同障礙賽，不管殺了人、犯了多嚴重的罪，可以不斷透過司法手段，形同廢除死刑，這對台灣的治安、社會道德標準、公平正義，都是很大的挑戰。

朱立倫也說，8成多民眾反對廢死，期待社會公平正義，未來在完整修法過程中，應充分展現民意。他呼籲民進黨，台灣目前完全沒有廢死的條件，為了推動黨綱，造成社會傷害，這是台灣最大的損失。

至於國民黨是否會拒審大法官人事案，朱立倫指出，大法官絕對不可以成為酬庸的對象，不能成為顏色的代表人、意識形態的守護者，若真是如此，相信國會一定不會讓人事案過關。