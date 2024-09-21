快訊

暴雨強襲北台灣跟它有關 鄭明典1張圖解惑

朱立倫促修法應展現反廢死民意 籲賴總統表態

中央社／ 台北21日電

憲法法庭20日對死刑釋憲案判決有條件合憲，對於國民黨中央與立法院黨團看法是否不同調。黨主席朱立倫今天說，大家都是一樣的看法，認為設下重重障礙，造成死刑名存實亡。他說，8成多民眾反對廢死，未來修法應充分展現民意。

朱立倫透過臉書發文表示，司法院正副院長及大法官被提名人，多人表態支持廢死，是否表示連這一個為死刑設下重重路障的判決都不願意尊重，或是將來還打算翻案，他呼籲總統賴清德，作為民選總統行使提名權不可以推卸責任，應明確表態、正面回應，給予社會大眾、死者家屬，以及許多第一線辛苦的執法人員一個交代。

他說，國民黨團必定會代表民意，嚴格行使同意權，確保公平正義。

憲法法庭20日對死刑釋憲案判決有條件合憲，國民黨立法院黨團第一時間召開記者會，副書記長羅智強稱大法官有聽到民意，但國民黨中央透過新聞稿對釋憲結果感到遺憾，並認為這是走向實質廢死，也讓外界質疑是否出現不同調的狀況。

朱立倫今天上午出席「KMT接班人計畫」活動後，被問到這項議題表示，他聽到的都是一樣的看法，都認為是設下重重的障礙，造成死刑是名存實亡的論點，這些都是大家共同的看法。

談到憲法法庭的判決，朱立倫則說，民進黨3大目標包括台獨、廢核、廢死，相信民進黨心中一定非常開心。雖然死刑在民意上還是合憲，但大法官設下重重障礙，因此有人稱是實質廢死，也有人稱未來如同障礙賽，不管殺了人、犯了多嚴重的罪，可以不斷透過司法手段，形同廢除死刑，這對台灣的治安、社會道德標準、公平正義，都是很大的挑戰。

朱立倫也說，8成多民眾反對廢死，期待社會公平正義，未來在完整修法過程中，應充分展現民意。他呼籲民進黨，台灣目前完全沒有廢死的條件，為了推動黨綱，造成社會傷害，這是台灣最大的損失。

至於國民黨是否會拒審大法官人事案，朱立倫指出，大法官絕對不可以成為酬庸的對象，不能成為顏色的代表人、意識形態的守護者，若真是如此，相信國會一定不會讓人事案過關。

廢死 廢除死刑 朱立倫 賴清德

延伸閱讀

賴清德指在野非理性杯葛 朱立倫：尊重國會是民主共同責任

下軍令？ 朱立倫：大法官人選守護意識形態 國會一定不過

影／KMT接班人民主浪花活動 朱立倫批賴清德充滿鬥氣

工總白皮書指缺工嚴峻 朱立倫：勿讓意識形態傷害產業

相關新聞

藍提修法劍指憲法法庭 大法官判決門檻要過總額3分之2

朝野針對國會改革法案，一路從議場戰到憲法法庭，最終結果尚未可知。為避免大法官輕易推翻立法院的立法，國民黨立委翁曉玲再提憲...

侯友宜反廢死…現存死囚很多他辦過 憤慨殺人犯假懺悔

新北市長侯友宜一直以來堅定反對「廢死」，針對憲法法庭昨判決死刑合憲但有8大關卡，他昨晚在臉書寫下「死刑這條底線，在當前台...

影／死刑有條件合憲 蔣萬安：死刑存廢爭議沒畫下休止符

憲法法庭昨判決死刑「有條件合憲」，引起討論。台北市長蔣萬安今天表示，對死刑存廢的爭議，並沒有因此辦法畫下休止符，根據民調...

死囚釋憲昨宣判 桃市補教協會前理事長：支持要有死刑

37名死囚聲請死刑釋憲，憲法法庭昨宣判死刑有條件合憲，桃園市補習教育事業協會與桃園市兒童課後照顧服務協會前理事長吳正吉，...

死刑有條件合憲 林志潔：死刑不是解決社會問題最佳或唯一方法

憲法法庭昨對死刑做出合憲解釋，引發各界議論。陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔也表達支持「慎死、完備程序，但不廢死」的立...

死刑有條件合憲 侯友宜：不該為加害者找過多理由跟機會

憲法法庭昨判決死刑「有條件合憲」，引起討論。新北市長侯友宜今出席淡水國小校舍新建及信義樓拆除工程典禮時受訪，侯友宜表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。