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府：尊重判決、促對話 民團：邁向廢死正向起點

聯合報／ 本報記者／連線報導
廢死團體昨開記者會表示遺憾，認為大法官錯過廢除死刑機會，將持續協助37名死囚，避免再有死刑「被害人」，也呼籲政府停止死刑。記者李隆揆／攝影
廢死團體昨開記者會表示遺憾，認為大法官錯過廢除死刑機會，將持續協助37名死囚，避免再有死刑「被害人」，也呼籲政府停止死刑。記者李隆揆／攝影

憲法法庭昨判決死刑「有條件合憲」，府院昨天都表達尊重憲法法庭對死刑制度合憲性的判決。總統府發言人郭雅慧說，這是台灣司法重要的里程碑，賴清德總統理解台灣社會存在多元聲音，期盼全體國人以理解、包容、尊重的態度，持續對話溝通，政府也會落實社會安全網，加強被害人保護。

行政院長卓榮泰表示，遵守國際人權公約，完善法律正義程序， 這是兩項重要原則，這意味死刑制度原則上合憲，但在訴訟過程有若干違憲部分須修正。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎說，此次判決是台灣邁向廢死的正向起點，大法官承認現行制度有問題，死刑是殘酷的，並不會讓我們更安全。

廢死聯盟理事長張娟芬說，判決結果顯示民意改變不易，但死刑程序問題已被看見。人權公約施行監督聯盟政策中心主任黃嵩立說，此次釋憲案判決內容矛盾，既認為人的生命珍貴，卻可透過死刑制度剝奪，是屈服於應報論與社會長期形成的錯誤認知。

王鴻薇質詢法務部長鄭銘謙，既然死刑合憲，死刑犯何時執行？鄭銘謙說，在卅七個個案中，被提及部分訴訟程序或受刑人本身有違憲情形，要二年內完成修法，會依判決就卅七個死刑犯做嚴謹審核，提非常上訴。

民間司改會對判決結果表示遺憾。國民黨批評，釋憲達到「實質廢死」目的，與絕大多數台灣人民感受有相當大的落差；民進黨表示，針對精神障礙、精神缺陷者，大法官認為訴訟上辯護能力不足，恐涉違憲，未來是否要修法將評估。

新北市長侯友宜表示，司法是被害者家屬能仰賴的最後正義，「死刑這條底線，在當前台灣社會不可退讓」，不能落實正義的法條，只是空泛的文字。

廢死 死刑

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