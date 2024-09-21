受害家屬：家破人亡 難忍凶手逃死

憲法法庭昨判死刑「有條件合憲」，卅七年前遭綁架、殺害的新竹學童陸正，其高齡八十二歲父親陸晉德昨表示，大法官撈過界且違抗民意，痛批政府是非不分。南投「驚世媳婦」林于如案的被害人姑姑劉怡芹說，劉家已家破人亡，不能接受凶手逃死。

被控綁架殺害陸正的邱和順，是目前關押最久的死囚。陸晉德說「我很生氣」，有八成老百姓主張維持死刑，大法官雖稱死刑合憲，卻寫出一大堆但書，根本撈過界。

陸晉德說，「嚴格講政府已經廢除死刑了」，只要法務部長就可以阻止執行死刑，「政府不把老百姓意見當一回事」，再這樣下去，要把政權給推翻掉。

沉迷簽賭的林于如殺害母親、婆婆與丈夫，是目前唯一女死囚。被害人劉宇航的姑姑劉怡岑說，外界只關心死刑犯人權，誰關心受害家屬？林如于死刑定讞十多年，為什麼不執行？今年還有人幫林女出書，林女關在監獄從未後悔，她無法接受林女以心智問題逃過死刑。

台南雙警命案一審判凶手林信吾被判兩個死刑，上訴二審審理。殉職員警凃明誠大姊說，美日等國仍有並執行死刑，難道這些國家錯了嗎？當前政府正走向廢死之路，她感到憂心，死刑本就合憲，不然為何有死刑呢？

殉職鐵路警察李承翰的母親張秀珍說，死刑雖合憲，但精神疾病者犯罪不能當「免死金牌」；當初丈夫因為被告一審判無罪，內心鬱卒含恨而終，讓她連續遭受兒子、丈夫死亡悲痛；凶手二審改判十七年、監護五年，若真有精神疾病，政府要積極矯治，否則放出來又犯罪，如此對社會有幫助嗎？

高雄陳姓女教師十年前遭凶手劉志明殘忍殺害，更四審逆轉改判無期徒刑。陳女丈夫張介能表示，他被司法蹂躪十年，死刑釋憲如同賭徒企圖翻帳，置被害人人權及家屬不顧，只是披著人權外衣戕害人權。