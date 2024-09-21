朱富美：要求一致決 影響審判獨立

憲法法庭判刑法死刑規定合憲，卻從科處死刑到執行死刑一路設下「八道關卡」，表面上我國仍保有死刑制度，但實務上「難以判死」。大法官朱富美指一致決是極端要求，無論修憲、憲法法庭宣告彈劾總統、副總統或政黨違憲解散的判決都未要求一致決，也未見於現行司法裁判及一般政治決議規則，司法審判涉及重要價值判斷，不應要求專業法官一致同意。

建商小開王鴻偉廿四年前開賓士車撞擊拒絕他追求的女子張雅玲，拖載到淡海，狂刺她一七六刀，王因在看守所時和母親說「妳們先不要跟對方和解，到時賠了錢，又賠了兒子」，二○○九年被依殺人罪判處死刑定讞。

王鴻偉主張死刑侵害憲法保障的人性尊嚴、生命權，也是這次聲請釋憲的卅七名死囚之一，憲法法庭昨雖認定刑法死刑合憲，但必須符合「情節最嚴重」和確定判決合議庭「一致決」等條件，王男有機會逃死。

大法官楊惠欽提出部分不同意見書，她肯認判斷被告是否犯情節最嚴重之罪評議採一致決的要求，但要求合議庭對刑之科處評議要一致決，實質上增加了判處死刑的困難度；聲請案件有相當比例因終局判決的評議簿已逾保存年限，也難以追查死刑評議是否經一致決。

朱富美則認為，審判牽涉諸多價值判斷，要求各級法院合議庭法官對科處死刑一致決，有影響審判獨立之虞。另外，被告在審判時出現精神障礙或心智缺陷就不得判死，大法官們也有議論。

朱富美認為，這混淆了責任能力、就審能力，呂太郎也稱以審判中被告精神障礙作為科刑要件，顛覆罪責原則。

大法官詹森林則出具部分不同意意見書，他質疑人民法感情、歷史及社會脈絡，竟然成為支持死刑繼續存在的唯一理由，認為以死刑來實現懲治殺人犯「貧乏空洞、蒼白無力」。

詹森林說生命是基本權的根本，只能限制、不能剝奪，並認為死刑無助於實現「應報正義」，並非合理的應報選項，也無助於嚇阻犯罪。

詹森林認為「罪責原則」不能推導出「什麼行為該死」的結論，選擇死刑作為刑罰，僅僅是恐懼、復仇與洩憤，而不是實現正義，而且死刑會帶來痛苦，構成國際人權公約所禁止的「酷刑」。