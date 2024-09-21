新聞眼／合議庭一致決 判死魔王級關卡

死刑存廢爭議數十年，憲法法庭的判決看似讓刑法殺人罪死刑規定存活，卻設下一道又一道嚴格的關卡；台灣超過四年未判死、零執行死刑，昨日判決一出，無疑是讓未來判處死刑、執行槍決更難上加難，可謂已實質廢死。

憲法法庭要求刑法故意殺人罪判處死刑，必須是最嚴重的犯罪情節，且程序要符合最嚴密正當法律程序，包括偵查強制辯護、第三審強制辯護、第三審言詞辯論、合議庭法官一致決，另被告行為、審判或執行時有精神障礙、心智缺陷不得科處或執行死刑，讓法官判死「天荊地棘」。

現行實務上，最高法院面臨死刑案件召開「生死辯」幾成慣例，憲法法庭僅讓強制辯護、言詞辯論等「明文化」，提升法律、憲法層級的要求；不過，憲法法庭判決指出，各級法院合議庭法官一致決才能判死，被稱為「魔王級關卡」。

一般刑事合議庭為三名法官，最高法院則為五人，法官一致決即得「全數贊成」死刑，若有一名法官投反對票，就無法判死，不免讓外界質疑，法官恐因個人宗教信仰而永遠反對死刑，再殺人如麻、窮凶惡極的被告，也無法接受死刑制裁。

國民法官法庭組成為六名民眾和三名職業法官，憲法法庭「一致決」的要求，代表未來國民法官案件，只要一名職業法官反對，即使六名國民法官全數投票贊成科處死刑，最終仍無法判死，無疑讓國民法官制度喪失實質意義。

身兼憲法法庭審判長、司法院長許宗力上任後，力推國民法官制度，斥資逾億元宣傳，去年度法定預算合計高達二億餘元，認為讓沒有法律背景、來自各行各業的民眾參與審判，將不同生活經驗、價值思考、法律感情帶進法庭，能讓司法審判更為透明。

許宗力曾說國民法官可使判決不偏離國民法律感情，但憲法判決意旨卻讓國民法官判不了死刑，而且還不能透露「評議秘密（投票結果）」，等同讓國民法官「沉默」地替職業法官決定背書。

我國現今民意高達八成反對廢除死刑，許宗力左手花大錢推動「接地氣」的國民法官制度，卻在卸任之前，右手讓國民法官形同虛設，葬送最自豪的政績，憲法法庭未徹底解決死刑爭議，更也違抗多數民意。