朱立倫：大法官提名人多支持廢死 賴總統應明確表態

憲法法庭今天對死刑釋憲案判決有條件合憲，國民黨主席朱立倫表示，嚴正呼籲總統賴清德，提名的司法院正副院長及大法官多人支持廢死，是否表示連這一個為死刑設下重重路障的判決都不願意尊重，做為民選總統行使提名權應明確表態。

社會矚目的死刑釋憲案，憲法法庭今天做出113年憲判字第8號判決，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。

朱立倫晚間透過臉書表示，死刑雖然合憲而留在白紙黑字的法條上，但是將來個案要判死層層路障，困難重重。憲法法庭提出「死刑僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重，且其刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求等限制」，分別設下了實質面和程序面的路障，影響鉅大。

朱立倫指出，實質罪名都要涉及故意殺人，才能合法判處死刑。那麼現行嚴重的毒品犯罪，連續強盜強姦婦女，這些犯罪的流毒之廣，受害之深完全不足以判死。程序上各級法院合議庭沒有一致決，第三審缺乏強制辯護，犯罪人有精神障礙問題，都不能判死。以上除了缺乏強制辯護可以贊同，另外兩者都很有疑問，只怕引起司法實務上不斷爭議。

朱立倫說明，例如現在死刑案件第一審都必定由國民法官和職業法官合議，國民法官還是司法院力推的重大改革，若一審代表社會的國民法官和代表專業的職業法官都判死，卻被上訴審合議庭的一位職業法官反對而推翻，豈可謂是合理。精障鑑定連什麼成立精障疾病，專業上都乏共識，這點在嘉義鐵道殺警案看得很清楚，日後很大機率精障辯護將成為免死金牌。

朱立倫也提到，更嚴重而立即的難題是，37名死刑犯幾乎人人皆可請求再審或非常上訴，按照法務部現行規定，這也等於這些人在可預見未來都不可能被執行，把這些人當年的犯罪行為攤開來看看，這樣對被害人及其家屬可謂公平嗎。

朱立倫強調，國民黨充分體察人民對死刑制度的價值立場，一定和大多數民眾站在一起。死刑制度有許多方方面面，應該是由代表民意的立法院來做出決策，而非大法官們可以擅專，他會請國民黨立法院黨團針對本次憲法判決展開研究，盡速提出法案，完善死刑制度。

朱立倫也談及，面對如此重大的社會爭議，要嚴正呼籲賴總統，剛提名的司法院正副院長及大法官們，多人表態支持廢死，是否表示連這一個為死刑設下重重路障的判決都不願意尊重，或是將來還打算翻案。

朱立倫表示，做為民選總統行使提名權不可以推卸責任，應該明確表態、正面回應，給予社會大眾、死者家屬，以及許多第一線辛苦的執法人員一個交代。國民黨團必定會代表民意，嚴格行使同意權，確保公平正義。