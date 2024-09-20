死刑釋憲案...5名大法官提不同意見 詹森林：死刑無法真正填補損害

憲法法庭認為死刑有條件合憲，共有5名大法官提出不同意見書；大法官詹森林說，唯有死刑是所有事後救濟手段都無法真正填補損害的刑罰手段，這是無法合憲的重要理由。

憲法法庭今天做出113年憲判字第8號判決，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。

詹森林在不同意見書中指出，死刑無助於實現「應報正義」，也無助於嚇阻犯罪；選擇死刑作為刑罰，僅僅是恐懼、復仇與洩憤，而非實現正義。

詹森林說，在所有刑罰當中，唯有死刑是所有事後救濟手段都無法真正填補損害的刑罰手段，這是死刑無法符合憲法規範的重要理由。

詹森林也說，人民法感情、歷史及社會脈絡竟成為支持死刑繼續存在的唯一理由，可看出死刑在實現其所宣稱規範的貧乏空洞、蒼白無力；面對「死刑合憲性」，憲法法庭的唯一選擇，為堅定對外表明拒絕死刑的立場。

詹森林指出，社會整體會開始思考，在不以剝奪生命作為刑罰手段的前提下，該如何處罰重大犯罪，如何給予被害人家屬慰藉，又該如何修補社會秩序。另外，呂太郎、楊惠欽、蔡宗珍、朱富美也提出不同意見書。