死刑有條件合憲 柯建銘：尊重解釋盡速完成修法

針對死刑釋憲案，憲法法庭今天宣判有條件合憲。民進黨立法院黨團總召柯建銘說，尊重大法官解釋，判決認定應修法部分，民進黨團將積極推動修法，也期許立法院各黨團尊重憲法法庭判決，在民主憲政價值下共同努力。

社會矚目的死刑釋憲案，憲法法庭今天做出113年憲判字第8號判決，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。

對此，柯建銘以「尊重大法官解釋，盡速完成相關修法」為題，在臉書撰文指出，就像民進黨團歷來主張，司法獨立為法治國原則重要內涵，應尊重憲法法庭的判決，這是民主國家的根本，也應該是全體台灣人民的共識。

柯建銘說，這次判決將以往最高法院實質上配合兩公約所設立各項「情節最嚴重之犯罪類型」判斷標準，明確提升至憲法層次，為台灣設定更為明確、共通的死刑標準，實質鞏固司法者於判斷是否採用死刑時，應以最謹慎的態度為之。

柯建銘表示，這次判決也將審理死刑程序提升至「最嚴密之正當法律程序保障」（Super DueProcess），包括受辯護權提升、第三審言詞辯論要求、量刑為死刑須經合議庭法官一致決、責任能力、訴訟能力、就刑能力等要求，並同時就個案申請人的救濟部分為論斷，明確彰顯司法者於判斷是否採用死刑時，應以最嚴格的程序為之。

柯建銘指出，作為民主國家，堅守人權價值、維護民主法制是台灣唯一的路。這次判決所傳達給大眾的理念是「人權必須進步、社會必須持續凝聚共識」，無論支持死刑或反對死刑，作為台灣人民，大家都應該認同這次判決對人權的關懷、對民主的尊重。透過持續溝通、持續對話，這個國家不斷的在進步。

柯建銘說，相信一次一步的把每一步走穩，一次一次的凝聚起這個國家人民的共識，會讓台灣人更信任台灣，讓台灣的價值更加堅韌。

柯建銘指出，民進黨團從未忘記使命，必須持續闡述民主憲政價值、竭盡所能的進行社會溝通，就這次判決認定應修法部分，民進黨團將遵循判決意旨，積極盡速推動修法。