法務部：請最高檢審酌37死刑個案 是否提非常上訴

憲法法庭今天針對死刑釋憲案做出判決，立委關注，既然死刑有條件合憲，何時才會執行死刑。法務部長鄭銘謙今天在立法院備詢表示，將請最高檢察署盡速審酌37名個案，再研議提起非常上訴並交最高法院審理。

社會矚目的死刑釋憲案，憲法法庭下午做出113年憲判字第8號判決，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。

國民黨立委王鴻薇質詢時問，行政院如何回應憲法法庭裁定死刑合憲。

行政院長卓榮泰指出，遵守國際人權公約、完善法律正義程序，這是重要原則，行政院及民眾都應尊重大法官對死刑的裁示，這個決定意味死刑原則上合憲，但訴訟過程中有若干違憲部分，必須補正、修正。

王鴻薇質疑，雖然死刑合憲，但設計這些關卡是否形同給予免死金牌。鄭銘謙回應，不是這樣。

王鴻薇詢問，37名死刑犯都未執行死刑，既然死刑合憲，什麼時候才會執行死刑。

鄭銘謙說明，法務部尊重憲法法庭判決結果，但37名個案中，憲法法庭提到部分仍有訴訟程序，以及受刑人可能案件涉及違憲，得2年內完成修法，因此法務部會依照憲法法庭判決意旨，就這37名死刑犯嚴謹審核是否要提非常上訴。

王鴻薇追問，法務部要釐清多久才開始執行死刑。鄭銘謙解釋，將請最高檢察署盡速審酌這37名個案，再研議提起非常上訴，並交給最高法院審理。