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死刑釋憲 侯友宜：死刑這條底線…在當前台灣社會不可退讓

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜。記者李定宇／攝影

死刑釋憲出爐，憲法法庭今判刑法「僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重」，且其「刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求」的情形下，才可以判處以死刑。新北市長侯友宜今晚發文表示，司法是被害者家屬能仰賴的最後正義，這是國家對於被害者所承受的悲痛，能做到的基本分擔。「死刑這條底線，在當前台灣社會不可退讓。」

侯友宜說，守護國人他不曾離開第一線，不能落實正義的法條，只是空泛的文字；不能實踐正義的判決，只會傷害國人對司法的信心。

侯友宜指出，憲法作為國家的根本，大法官的解釋是社會共識的最後一道防線，一旦與民意主流背道而馳，台灣社會將陷入動盪。

侯指出，司法是被害者家屬能仰賴的最後正義，這是國家對於被害者所承受的悲痛，能做到的基本分擔。死刑這條底線，在當前台灣社會不可退讓。

侯也表示，站在打擊犯罪第一線的幾十年間，看盡悲歡離合，看盡生離死別。執法者的共同信念，無非是讓壞人付出代價，讓好人得到照顧，這更是我對我的國家許下的承諾，這也應該是所有當權者對人民與社會的承諾。

侯友宜 司法 死刑 釋憲

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