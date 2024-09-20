死刑有條件合憲 行政院：將盡速會同司法院檢討規定

憲法法庭今天針對刑法及相關法律中涉及死刑的規定作出判決，行政院發言人李慧芝表示，尊重憲法法庭判決，她指出，憲法法庭認為現行死刑制度相關規定有修正必要，行政院將督促法務部盡速會商司法院檢討相關規定。

李慧芝表示，憲法法庭就故意殺人罪之個案犯罪情節屬最嚴重，且其刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求的情形，認為死刑制度合憲，但不得以死刑為唯一之法定刑，對於憲法法庭所為的判決，行政院予以尊重。

李慧芝指出，本次憲法判決也認為現行死刑制度應有嚴謹的正當程序，而基於人權保障與程序正義，有修正相關規定之必要。行政院將督促法務部依判決意旨，盡速會商司法院，檢討修正刑法、刑事訴訟法、法院組織法及監獄行刑法等相關規定，以符合憲法保障人民生命權、正當法律程序、被告之訴訟上防禦權，以及罪責原則。

李慧芝並說，政府維護社會治安的決心與作為不會鬆懈，並且也將強化犯罪被害人權益保障，以兼顧人權維護及社會正義。