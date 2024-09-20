死刑有條件合憲 民進黨團：尊重大法官解釋

針對死刑釋憲案，憲法法庭今天宣判有條件合憲。律師出身的民進黨立法院黨團書記長蔡易餘表示，尊重大法官的解釋，至於有的部分是否涉及修法，將展開評估。

社會矚目的死刑釋憲案，憲法法庭今天做出113年憲判字第8號判決，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。

對此，蔡易餘透過影片表示，民進黨團尊重大法官的解釋，在大法官解釋合憲的部分，也就是刑罰有死刑是沒有問題的。

不過，他也說明，針對精神障礙、精神缺陷者，大法官認為訴訟上辯護能力不足，恐涉及違憲，相關部分是否有涉及修法，以及未來是否要啟動修法，將展開評估。

民進黨立委林俊憲在臉書撰文，分享憲法法庭判決的重點摘要，包括死刑合憲、唯一死刑違憲、審判程序需更嚴謹。

林俊憲解釋，民眾非常關心的死刑存廢，憲法法庭的判決剛剛出爐，根據司法院新聞稿提到，死刑做為一種刑罰是合憲的，但若一條罪名的刑度是唯一死刑則違憲，另外大法官也要求死刑審判必須有言詞辯論，且需強制辯護，提高審判的嚴謹度。

林俊憲強調，新聞稿也特別提及國發會的死刑民意調查，有88%的民眾不贊成廢除死刑，此次判決，既兼顧了民意，也強化台灣做為法治國家應守護的程序正義，做出與時俱進的改革。