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轟憲法法庭判決形同實質廢死 藍委：與人民感受落差大

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋。圖／羅廷瑋提供
國民黨立委羅廷瑋。圖／羅廷瑋提供

憲法法庭今日下午宣布死刑合憲與否審判結果，國民黨立委齊轟根本是實質廢死。國民黨立委李彥秀說，我國將邁入「實質廢死」時代；國民黨立委羅廷瑋表示不能接受，罪有應得才是對整個社會的保護。

李彥秀說，對釋憲結果表達最大的遺憾。憲法法庭透過空洞的「犯罪情節屬於最嚴重」，加上「各級法院合議庭法官一致決」，達到「實質廢死」目的，與絕大多數台灣人民感受有相當大的落差。

李彥秀表示，實務中，對被告人權已經有非常完整保障。憲法法庭判決看似進一步保障被告人權；實際上，卻是再次深化死刑存廢議題的社會對立，讓問題治絲益棼。

李彥秀認為，此次憲法法庭的結果，代表我國將邁入「實質廢死」時代。37名死囚都可以請求檢察總長提起非常上訴，如果依照此次釋憲結果，極有可能改判無期徒刑，依現行規定25年便可申請假釋（現在37名死囚已經有2人定讞近24年，4人定讞近19年，3人定讞近18年）。

李彥秀強調，憲法法庭博得名聲與歷史定位後，只是不負責任的將問題丟回普通法院與立法院。不僅讓法官繼續受到恐龍法官的嘲諷，更讓司法與人民的距離越來越遠。

羅廷瑋表示仍難以接受，他強調，死刑是針對那些犯下極端暴行者的必要懲罰，法律應保護受害者及其家屬的權益，而不是一味地追求對加害者的寬容。

羅廷瑋指出，每個人都珍視生命，但受害者的生命誰來守護，一個無辜的生命就這樣被冷血奪走，家屬的傷痛是一輩子的，這樣的傷痛不可能用其他方式去彌補。對於那些犯下殘忍罪行的兇手，法律給予相應的懲罰，這就是罪刑相當原則的體現。正如德國法學家拉德布魯赫所言，法的首要任務就是追求正義，而對於那些冷血無情的兇手，死刑是唯一能回應他們罪行的懲罰方式。

對於廢死主張者經常提及冤獄或誤判問題，羅廷瑋提及，我國的死刑程序設計經過多層次的審查與平衡，並不存在「任意執行」的情況，死刑案件必須經歷多次上訴與覆核程序，並由最高法院進行最終裁決，法官在審理過程中會根據事實和法律，並考量多方因素，確保判決的公正性以及落實罪刑相當原則。

羅廷瑋強調，堅決反對廢除死刑，就算是有條件合憲也不能接受，死刑的存在，不是冷酷無情，罪有應得才是對整個社會的保護。

國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供

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