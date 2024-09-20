37名死囚聲請釋憲 憲法法庭今判死刑「有條件合憲」

王鴻偉等37名死刑犯認為死刑侵害人民受憲法保障的生命權、人性尊嚴，違背平等與比例原則，聲請法規範憲法審查。憲法法庭今天下午3點宣判，死刑合憲，但限縮適用範圍。

根據刑法第33條第1款規定，將死刑列為主刑種類之一，另，第271條第1項殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑等，僅得適用於個案。

這37名死刑犯殺人手法殘忍，有人斃警、有人放火，另如2008年犯下基隆信義國中女老師命案的游屹辰、蘇志效，闖入被害人家用膠帶綑綁她並強盜，再用電源線將她纏死；黃麟凱勒死王姓前女友母女，殺害王女前先性侵逞慾；林于如殺母親、婆婆和丈夫詐領保險金；黃春棋、陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，24年前就死刑定讞但未槍決，是國內關最久的2個死囚。

過去司法院釋字第194、263、476號解釋都指死刑合憲，憲法法庭審判長、司法院長許宗力4年前在司改第5次半年進度報告時，明確說過去大法官宣告死刑不違憲，卻在卸任前排審此案，為賴清德總統原本就脆弱的執政基礎再添紛亂。因國內民意高達8成反對廢死，立法院與法務部都主張不該透過違憲審查方式廢死。

憲法法庭以涉及嘉義雙警槍擊命案的「最老死囚」王信福案為主案，另併36案審理。死囚的聲請書認為司法院釋字第194、263、476號解釋時，立法院未通過揭示締約國應廢除死刑的兩公約，但我國各項人權保障已漸達標，後來的幾號解釋也強化人性尊嚴與保障人民的生命。

15名大法官中，因蔡烱燉參與過建商小開王鴻偉狂刺愛不到的女子176刀案審理，尤伯祥擔任過死囚邱和順的辯護人，蔡彩貞也審理過王柏英「汐止殺警奪槍案」，須迴避，認定死刑違憲與否，只要7名大法官同意。

言詞辯論時，律師李念祖質疑死刑嚇阻犯罪的效果，並稱法律不允許人民報復，國家也不應該，應報只是「恣意」不理性，所謂「求其生而不可得」也沒有給出非殺不可的原因。他認為法官也沒有殺害他人的權利，人人平等，法官沒有否定人格、變人為物的高權，殺人絕對不是台灣價值，劉邦「殺人者死」觀念留到現在，2千餘年殺心還揮之不去。

國內民意8成反對廢死，但李念祖的兒子、律師李劍非認為「民調有偏差」，指國家發展委員會調查若廢死改成終身監禁，贊成死刑的比例就會降至百分之51.8%，廢除死刑的替代方案應精進。

關係機關法務部堅持死刑合憲，強調大多數國家都是透過立法或修憲程序廢除死刑，經由憲法法庭直接宣告死刑違憲少之又少，且這些國家解釋死刑違憲也具共通背景，即立法、行政機關間有一致共識或「至少無對立立場」，如匈牙利、立陶宛、南非皆如此。我國立法、行政還無共識，且反對廢死的民意遠遠超過支持者，不該以違憲審查的方式廢除死刑。

法務部指美國、日本、新加坡等具影響力的國家仍有死刑，亞洲國家也普遍存在死刑制度，公民與政治權利國際公約第6條未要求廢除死刑，只是要求須限於情節最嚴重之罪，才能科處死刑。