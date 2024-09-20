死刑如判違憲要放人…高檢署「枕戈待旦」通令檢察官聲押死囚

37名死囚認為死刑侵害憲法保障人民生命權，聲請法規範憲法審查，憲法法庭訂今天下午宣判。台灣高檢署認為，如果大法官判決死刑違憲，死囚刑事訴訟回歸「未確定」狀態，台灣高檢署枕戈待旦，已對死囚如釋放作好聲請羈押準備。

檢方人士表示，法界估算，憲法法庭單純作成死刑違憲的可能性並不高，不過，為防止死囚因為有利判決有回歸社會的機會，高檢署已通令各檢察分署檢察官作好聲押準備，必要時派人支援蒞庭。

據表示，如果憲法法庭作成死刑違憲的判決，代表死刑「確定判決」被撤銷，應回復到事實審、即二審的「審理中」狀態，連帶執行死刑的名義且一併消失，因此，高檢署遵依法務部立場，通令死刑案事實審法官的對應蒞庭檢察官，必須提前因應。

法務部對此「最不利」的可能判決結果認為，會被判處死刑確定的死刑犯，絕大多數屬於重大暴力型犯罪，一經釋放，不但會造成社會恐慌，還會讓被害人家屬擔心被報復，讓37名死囚「趴趴走」的話，將嚴重威脅社會治安與民心。