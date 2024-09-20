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殉職警家屬「若廢死 沒公理」
死刑釋憲案宣判在即，台南雙警命案殉職員警凃明誠二姊日前接受朝日新聞訪問，表達反對廢死心聲，凃大姊昨對死刑釋憲案表示「很憂心」，她認為，若廢死，這對弟弟所從事警察的職業，甚至為維護社會及人民安全而犧牲性命的弟弟來說，將不再有正義、公理可言。
台南市警二分局民權派出所員警凃明誠及曹瑞傑於前年八月廿二日追緝失竊車輛，在緝捕犯嫌過程中遭砍殺，不幸英勇殉職；案發迄今已二年。
去年十一月廿三日一審宣判，法官認凶手林信吾犯攜帶凶器竊盜案、強盜殺人罪、攜帶凶器竊盜罪、攜帶凶器強盜罪等罪，判他兩個死刑，褫奪公權終身。全案上訴二審審理中。
朝日新聞於本月十九日就台灣廢死議題專訪凃二姊，她以被害人家屬身分，為八成反對廢止死刑民意發聲，她也認為，凶手林信吾應獲其相對刑罰。
凃大姊昨對死刑釋憲案表示「很憂心」。她說，這件事對弟弟很不公平，弟弟為執行公務而慘遭殺害，凶手從未考慮其處境，無端剝奪弟弟的性命；倘若廢死，這對弟弟從事警察這份職業的尊嚴及公信力將是一大打擊，甚為維護社會及人民安全而犧牲性命的弟弟來說，將不再有正義、公理可言。
她表示，尤其凶手不是有冤屈或錯誤審判所致，然而，死刑釋憲案結果恐將影響全案審理結果，令她很憂心。她呼籲社會大眾持續關注此議題。
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