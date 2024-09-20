死刑是否合憲今宣判 若判違憲等同宣告我國廢死

我國逾四年未判處或執行死刑，卅七名死囚認為死刑侵害人民受憲法保障生命權、人性尊嚴，違背平等與比例原則，聲請法規範憲法審查。憲法法庭四月廿三日言詞辯論，今天下午三點宣判，若判違憲，等同宣告我國邁入廢死國度。

美國、日本、新加坡等具影響力國家仍有死刑，亞洲國家亦普遍存在死刑制度，公民與政治權利國際公約第六條未要求廢除死刑，只是要求須限於情節最嚴重之罪，才能科處死刑。

過去司法院釋字第一九四號、二六三號、四七六號等解釋都指死刑合憲，憲法法庭審判長、司法院長許宗力四年前在司改第五次半年進度報告時，也曾明確說過去大法官宣告死刑不違憲。

國內民意高達八成反對廢死，立法院與法務部都主張不該透過違憲審查方式來廢除死刑。

憲法法庭以涉及嘉義雙警槍擊命案的王信福聲請案為主案，另併卅六案審理。

十五名大法官中，蔡烱燉參與過建商小開王鴻偉狂刺心儀女子一七六刀案審理，尤伯祥擔任過死囚邱和順辯護人，蔡彩貞審理過王柏英「汐止殺警奪槍案」，須迴避。認定死刑違憲與否，只要七名大法官同意。

國民黨主席朱立倫昨天表示，台灣目前沒有廢死條件，釋憲結果如果違反八成以上民意，民意的反彈與國會的力量，絕對會全面展現出來。

國民黨立委羅智強認為，死刑制度去留應經社會充分溝通討論，依公民投票結果，由代表民意的國會決定，而非少部分人逕自決定。立委洪孟楷說，放眼世界民主法治國家，沒有以大法官解釋死刑與否來決定是否廢死，且台灣社會沒有共識也沒有準備好廢死，大法官千萬別當撕裂台灣社會的千古罪人。

民眾黨立委黃珊珊表示，若要廢死，在現有機制下，要有很多配套，而非零跟一的遊戲，而是釋憲完後，國家要如何面對處理。