死刑20日宣布釋憲 藍支持合憲、綠不表態

「民眾仍無法支持廢死，若大法官判死刑違憲，恐對抗多數民意，造成政治動盪！」國民黨立委翁曉玲19日強調，她代表國民黨提出的法庭之友意見書，支持死刑規定合憲之主張；國民黨立委吳宗憲則強調，只要還有兇殘至極的暴力殺人犯罪，死刑就必須保留。民進黨由於議題敏感與黨內仍有分歧，並未明顯表態。

民眾對實質廢死不滿

翁曉玲表示，本次釋憲聲請案主要涉及的條文有：



1. 刑法第33條第1款死刑作為法定刑，主刑之種類如下：一、死刑。二、無期徒刑。三、有期徒刑 四、…

2. 第226-1條 強姦殺人致死罪：犯第221條、第222條、第224條、第224條之1或第225條之罪，而故意殺害被害人者，處死刑或無期徒刑；使被害人受重傷者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑。

3. 第271條一般殺人罪：殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

4. 第332條強盜殺人罪：犯強盜罪而故意殺人者，處死刑或無期徒刑。

她分析，大法官裁判的可能性有：A死刑全部合憲、B死刑全部違憲與C死刑合憲，但限縮適用範圍，例如廢除一般殺人罪，或是僅有在極其殘暴的情形下才允許死刑。

「民眾對法務部不執行死刑、實質廢死的作為，早已不滿！」翁曉玲強調，廢除死刑，不是進步立法；當我們國民的法感情仍無法接受廢除死刑之際，大法官們若貿然擴權宣布死刑違憲，不僅會面臨「違抗多數決」之困境，亦會受到違憲擴權的批評，不可不慎。

若合憲應儘速執行

曾擔任多年檢察官的國民黨立委吳宗憲也說，只要還有兇殘至極的暴力殺人犯罪，死刑就必須保留，大法官應該做出符合正義的判決。他強調，死刑合憲是我一貫的主張，其意義在於應報主義、犯罪預防、安撫人心。吳宗憲說死刑的存在，會讓殺人犯，罪有應得，永遠隔離於社會，人民就不用擔心害怕。

吳宗憲指出，他同意死刑限於故意殺人類型，若廢死派主張可能有冤獄，那就表示要討論的是「司法訴訟程序」是否完善，而不是死刑存廢。他也呼籲，若憲法法庭判殺人者死刑合憲，就盡速依法執行，法務部不能再用自己訂的規則造成技術性廢死：「被殺的人活不了，殺人的人卻死不了。」

民進黨不輕易表態

反觀一向主張進步立場，並將廢死寫入黨章的民進黨，在死刑存廢的議題目前未有明顯表態，民進黨立委莊瑞雄對此表示，死刑的存廢在台灣已爭執幾十年，法學上諸多討論，如何認定就交給大法官。

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