死刑釋憲明揭曉 洪孟楷：大法官勿當撕裂台灣千古罪人

憲法法庭明天將針對死刑是否違憲宣示判決，國民黨立委洪孟楷今天表示，放眼世界民主法治國家，沒有以大法官解釋死刑與否來決定是否廢死，且台灣社會沒有共識也沒有準備好廢死，沉痛呼籲大法官千萬別當撕裂台灣社會的千古罪人。

洪孟楷表示，明天大法官將針對廢死釋憲，然而放眼世界民主法治國家，沒有以大法官解釋死刑與否來決定是否廢死，這樣決定根本就不合也不尊重立法精神。況且多項接踵而來議題要被考慮，台灣社會沒有共識也沒有準備好廢死，沉痛呼籲大法官千萬別當撕裂台灣社會的千古罪人。

洪孟楷指出，歷次民調高達八成以上是反對廢死，國人也認為在現在詐騙橫行、犯罪持續的情況，政府的首要之急是打擊犯罪，而不是強調廢死。否則一方面提高打詐預算，一方面推動廢死，這不是自相矛盾？

洪孟楷質疑，一旦死刑違憲解釋出爐，那麼現已三審定讞的死刑犯要如何處置，直接轉無期徒刑還是要重審？如有過去曾執法過的死刑犯家屬主張政府違憲又該怎麼因應？之前也有大法官做死刑合憲解釋，所以是大法官自己網內互打，誰的解釋才準確呢？況且台灣現況就是反對廢死。

洪孟楷說，廢死議題只是滿足現在執政的民進黨少數人意識型態，跟絕大多數國人是完全相反，一旦廢死釋憲宣佈，絕對再次撕裂台灣，讓價值觀及道德混淆，只會天下大亂。因此，在釋憲結果出爐前最後一刻，他沉痛的請大法官們好好深思，政治少一點、良知多一些，請不要為了少數，而當了撕裂台灣的千古罪人。