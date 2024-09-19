觀察站／死刑存廢 挑動民意敏感神經

全國矚目的大法官死刑釋憲案明天宣判，法界沙盤推演有「全部合憲、全部違憲、合憲但限縮解釋」或再開辯論庭等可能，但民調顯示近八成民意反對廢死，最大在野黨國民黨更揚言若宣告死刑違憲就封殺大法官人事，政治效應巨大可見一斑。

死刑存廢在台灣爭論幾十年，觀察近幾任總統執行死刑數字，陳水扁任內未執行死刑、馬英九任內執行卅三件、蔡英文任內執行兩件，王信福等卅七名待決死囚共同聲請釋憲，大法官即將揭曉結論，結果將挑動民意敏感神經。

大法官若宣判「死刑全部違憲」，等於刑法中約廿多條會判死刑的罪，將立即或在一定期限內失效。若以國民黨反對廢死的表態來看，恐將視民意反彈狀況而號召「藍鷹」走上街頭，還可順理成章為防止綠營立委修法廢除死刑而發起「罷免綠委戰」；中南部民進黨立委恐難抵擋深綠強大民怨，對綠營衝擊不小。

若大法官採各打五十大板策略，宣判「死刑合憲但限縮解釋」，如加註須符合「國際人權公約」採最嚴格審理程序等，此結果名義上雖不廢死，但實際上必須謹慎使用死刑、甚至是逐步廢死，國民黨或許暫時難有大規模政治操作施力點。

不過，大法官無論判決「死刑全違憲」或「死刑合憲但限縮解釋」，都會讓卅七名死囚獲得再審或非常上訴機會，甚至會因適用速審法提前被釋放，將會對被害者家屬造成極大心理衝擊。

死刑存廢議題糾結台灣已久，明天釋憲結果究竟是解開台灣枷鎖，還是引發更強政治風暴？各界關注。