大法官若判死刑違憲…綠營憂心 對執政黨衝擊大

憲法法庭明將針對死刑是否違憲宣判，人權團體民調八成以上民眾反廢死。國民黨主席朱立倫昨表示，民意不贊成大法官直接判決。

相對於國民黨明確反對廢死，民進黨內氣氛微妙；多數對廢死話題能避就避。民進黨立院黨團總召柯建銘曾提醒，廢死應秉持民主精神，竭盡所能闡述與傳遞目標重要性，漸次凝聚社會共識，但黨籍立委范雲曾說台灣只有國民黨基本上不支持廢死。民進黨人士坦言，黨內廢死與反廢死的意見都有，雖然民進黨從未公開主張廢死，但若屆時大法官的釋憲結果與民意不符，受衝擊最大的還是執政黨。

媒體報導，英系中常委王世堅日前在民進黨中常會開砲質疑大法官名單有廢死色彩鮮明者。黨內人士表示，按王世堅反廢死立場，在會中開砲不意外。民進黨團幹事長吳思瑤說，憲法法庭宣判後，不論違不違憲，一定都有行政部門要因應配合。

中華人權協會與台灣審議民主協會昨天記者會表示，參與公民審議會議的公民，主張廢死者從百分之十七大幅降為百分之九點二，未表態者由百分之一點四提升至百分之十點六，仍有八成以上民眾反對廢死。中華人權協會理事長高思博指出，經過審議會議後，支持廢死者明顯減少並轉為不表態，可見廢死與否對民眾而言，仍屬過度理想化概念。