聽新聞
0:00 / 0:00
大法官若判死刑違憲…藍營揚言 杯葛大法官人事
廢死釋憲案明天宣判，雖多數現任大法官廢死立場鮮明，藍營仍呼籲大法官不能背離人民情感太遠。國民黨立委表示，一旦大法官宣判死刑違憲，台灣多數民意不可能接受，因此，他們也不可能讓主張廢死的大法官被提名人過關。
立法院待審七名大法官被提名人中，張文貞、何賴傑、陳運財、廖福特都曾被國民黨點名有過廢死相關發言紀錄。國民黨立委王鴻薇表示，如果大法官宣判死刑違憲，台灣民意不可能接受；目前七位大法官人選有六人贊成廢死，就算這些人為了闖關而刻意隱藏廢死主張，他們也不接受，也不可能讓這些人過關。是否包裹式退件需經黨團大會決議，並尊重民眾黨團意見。
國民黨立委賴士葆表示，大法官沒有民意基礎，一旦做出違反絕大多數民意宣判，人民對大法官會有很大疑慮，當然也會影響到接下來大法官人事案審查；他個人會否決支持廢死的大法官被提名人。
國民黨立委翁曉玲則說，大法官對於死刑的憲法解釋對我國法律制度有很大影響，也涉及人民的法律情感，希望大法官尊重民意，因為台灣有八成左右的民意認為有維持死刑必要，主要是大家認為死刑具有嚇阻犯罪功能。
民眾黨團主張對大法官人選從嚴審查，將針對全體被提名人的適格性進行討論、拒絕綠色酬庸，預計周五公布問卷，發給所有大法官被提名人，會視問卷回覆內容及被提名人學經歷，作為審查標準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言