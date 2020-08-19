基本工資微漲 月薪24000、時薪160元

勞動部基本工資審議委員會昨天拍板，明年起月薪基本工資從二萬三千八百元微調至二萬四千元，時薪從一五八元小漲到一六○元，共約二○八萬名勞工受惠，將再報請行政院核定。勞動部說，今年受新冠肺炎疫情衝擊，經濟與社會情勢不佳，再加上明年勞健保恐雙漲，基本工資因而微調百分之零點八四。

蔡上任後 連五年逐步調升

身兼審議委員會主席的勞動部長許銘春會後表示，這也是蔡英文總統上任後，連續第五年逐步調升基本工資。不過，這次漲幅也創下史上最低調幅。

勞部：明年勞健保恐雙漲

許銘春坦言，疫情衝擊經濟、明年健保恐調漲、勞保費率也將依法調升百分之零點五個百分點，雇主處境艱難，資方盼暫緩，勞方則盼至少調高百分之三，最後由學者專家委員提出折衷方案，她也接著表態可取整數，先確定月薪漲幅，再抓同樣調幅，回推時薪調升數字。

勞動部估算，月薪基本工資約一五五點八五萬名勞工受惠（一○九點七七萬名本勞、四十六點零八萬名外籍勞工），時薪則有約五十二點四三萬名計時制和打工族受惠。除了薪資成本，連帶波動的勞健保、勞退支出增加，年調漲總成本約四十一點七四億元。

總統府發言人丁允恭說，蔡總統希望經濟成長的果實，能讓基層勞工充分分享，即使在疫情影響下也一樣。他感謝勞資雙方在疫情衝擊下，相互體諒與支持，達成共識。

圖／聯合報提供

資方代表直言「政治決定」

不過，資方委員、全國工業總會常務理事何語說，資方代表從頭反對調整到底，但勞動部仍擅自拍板，這是「政治決定」，資方不願背書。勞方委員、全產總前理事長莊爵安則說，調幅不如預期，雖有些差距，但盼能逐年制度性調升。

行政院發言人丁怡銘說，今年經濟成長可望維持小幅成長，內需產業也逐漸恢復生機，但全球仍面臨第二波疫情，相關產業持續受到衝擊，底層勞工生活也受影響，在多方考量下，行政院尊重審議委員會結論，支持基本工資小幅調升。

許銘春說，昨歷時四個半小時的討論，雖然勞資雙方意見有差距，但衡酌疫情、維護基層勞工生活所需，做出兼顧勞方權益、資方負擔得起的決定，強調「政府照顧基層勞工決心沒有改變。」

據了解，勞資雙方昨雖氣氛平和，沒有激烈攻防，但直到最後一刻仍各持己見，態度皆未鬆動。不只開會歷時較前幾年短，會後也火速離場，沒有多餘互動。