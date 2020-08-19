死守24000元 閃過勞健保跳級

勞動部昨舉行基本工資審議委員會，決議月薪由兩萬三千八百元調升至兩萬四千元，時薪從一五八元漲至一六○元。勞動部評估，調漲總成本約四十一點七四億元。其中雇主明年起聘雇一名基本工資月薪勞工，勞、就保月負擔將比現行增加十五元，勞工則多四元。

勞雇月增19元勞就保費

勞動部估算，月薪包括勞保、健保和勞退等提撥，勞方負擔年增一點六八億元、政府年增一點三九億元、雇主年增廿二點九九億元，合計約增廿六點○六億元。至於時薪，預計勞方年負擔將增六千兩百萬元、政府增加七千六百萬元，雇主將增加十四點三億元，合計增加十五點六八億。

以勞保而言，雇主、勞工與政府三方負擔為七比二比一。勞保費率明年將調升為百分之十點五，加上就業保險後為百分之十一點五。若以現行基本工資兩萬三千八百元，勞就保費率合計百分之十一來看，明年雇主聘雇一名基本工資月薪勞工，勞保月負擔增十五元，勞工多四元。

在健保部分，雇主、勞工與政府的負擔為六比三比一。以現行健保費率百分之四點六九來算，聘雇一名基本工資勞工，勞工本人負擔健保費增三元、雇主增九元。

根據去年「勞工退休金月提繳分級表 」，月薪在「二萬三八○一元至二萬四千元」級距，一律以二萬四千元做為月投保薪資。月薪薪資兩萬四千元剛好是一組級距的開端，只要跨越此一數字，即使只比二萬四千元多一元，勞工必須月提繳的金額皆往上拉一級。這也是資方代表昨天堅持調漲不能超過二萬四千元的原因之一。