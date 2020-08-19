時薪漲2元／打工族無感：吃頓飯都不夠

基本工資明年起月薪調至二萬四千元、時薪一六○元。由於時薪只漲二元，不少打工族坦言無感，嘆說「連吃頓飯都不夠」，政府根本沒誠意；雇主們有的說可接受，應對員工好一點，也有老闆認為調得不是時候，疫情可能反撲，到時起薪、加班成本增加，經營會吃力。

在餐飲業打工的林同學說，每月工時約六十小時，月收入共只增加一二○元，雖然不無小補，但實在無感。一名在媒體業的工讀生也說，時薪調到一六○元，無感到「大家早就看開，不期不待不受傷害」。另名南投廖姓打工族則說，漲幅杯水車薪，連吃頓飯都不夠。不過在飲料店打工的黎姓主婦說，漲幅雖小，但感覺對未來比較有希望。

西門町茶餐廳業者說，年初疫情嚴峻生意剩三分之一，好不容易撐到母親節後生意逐漸回穩，如今要調整基本工資，「真的還不是時候」。現在暑假生意好，但不敢講後續生意能否維持。工讀生一小時多二元，「生意不好時，也要斤斤計較」。

高雄市恆懋五金廠公司業者吳太郎說，員工不好找，可接受基本工資調漲，老闆應該對員工好一點。彰化縣溪湖鎮水電材料工廠許姓業者說，政府應眼光放遠，擬定真正可以振興經濟的政策，帶著公司企業、勞工一起把餅做大；如果公司沒獲利，政府單方面擠壓資方拿出錢給勞工加薪，這樣的作法不會長久，萬一資方撐不下去結束營業，受害的仍是勞工。

萊爾富說，門市的正職與兼職比例約為一比二，本次調漲預估增加約百分之三的人事成本；針對交通轉運站門市等人力較吃緊、操作繁雜的部分區域門市會提供較高時薪，例如以時薪多十元至廿元紓解。

愛買說，目前時薪人員約占三成，新政策不會影響勞動條件，但未來用人及排班會更精準；至於全聯目前時薪人員大概四成，基本工資調漲並不會影響雇用意願。