勞資喊價 6小時拉鋸 許銘春拍板

勞動部召開基本工資審議委員會，部長許銘春（左二）親自主持，勞資雙方代表列席。記者曾原信／攝影 分享 facebook 勞動部昨召開基本工資審議委員會，不同於去年九小時的「疲勞轟炸」，這次會議氣氛相對比較理性，也「只」開六小時。會中先審月薪再審時薪，勞資雙方雖各有訴求，也各有退讓，但一直沒有共識，最後都是由勞動部長許銘春跳出來才終拍板。

據在場人士觀察，因為美中貿易大戰持續延燒，令今年勞資雙方較克制。資方委員、中華民國全國工業總會常務理事何語與勞方委員、全國產業總工會理事長莊爵安都說，最後「還是由政府決定、由部長裁決。」

據了解，勞方昨會中原訴求月薪調漲百分之八，資方則喊凍漲，隨後雙方雖各有退讓，但仍無交集，中間還一度各自帶開進行小組討論。重返會場後，勞方「妥協」提出調幅百分之五，資方則「退讓」表態月薪可增加三百元，漲幅約百分之一點二九，學者專家則建議百分之三。

儘管雙方差距縮小，仍無共識，最後是身兼審議委員會主持人的許銘春跳出來，拍板月薪漲七百元，也就是從二萬三一○○元漲到二萬三八○○元，漲幅落在百分之三點○三，與學者委員建議相近，勞資沒再異議，月薪調漲率先定案。

接著討論時薪，資方原本堅持只能漲兩元（目前一五○元），因勞資無共識，許銘春再次定調漲八元，也就是一五八元、漲幅百分之五點三三。但資方有異議，喊出「不然比照月薪調漲大約百分之三」（一五五元），引發勞方認為時薪漲幅應高於月薪，雙方再度陷入沒交集的窘境。

許銘春表示，打工族為非典型勞工，無年終獎金、特休假等，調幅應與月薪脫鉤、增加漲幅才合理。最後拍板時薪調漲八元。

莊爵安說，歷經去年九小時的會議「衝擊」後，大家今年較能聚焦討論經濟成長、物價指數等客觀數值，也幾乎沒有情緒性言語。

何語也說，今年勞資都很尊重彼此發言，言詞跟口氣都相對理性，勞團也能理解美中貿易戰對國內產業的衝擊，建立良性互動。