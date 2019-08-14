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影／基本工資審議 資方：快活不下去了

2019-08-14 14:01聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

基本工資審議委員會，資方代表工業區廠商聯合總會理事曾寶祥出席。 記者曾原信／攝影
基本工資審議委員會，資方代表工業區廠商聯合總會理事曾寶祥出席。 記者曾原信／攝影
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基本工資審議委員會議上午登場，200多萬基層勞工加薪幅度今決定。會前勞資雙方依舊相互喊話，但勞動部長許銘春則強調，基本工資究竟調多少，「絕對不是喊價」，今年會依據多項重要數據指標，以最快速度凝聚共識。

勞動部召開基本工資審議委員會，部長許銘春表示基本工資的審議會考慮社會各指標，絕對...
勞動部召開基本工資審議委員會，部長許銘春表示基本工資的審議會考慮社會各指標，絕對不是任意喊價。 記者曾原信／攝影
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許銘春開場表示，基本工資主要目的為照顧基層勞工基本生活，基於經濟情勢發展考量，基本工資適時調整有必要。

勞動部近日曾明確表態，關於基本工資的方向朝「溫和調整」，幅度預估3%~5%，再加上今年經濟情勢優於去年，又面臨選舉年，一般預料調幅不會比去年低，若以5%計算，月薪可望調漲1155元，攻上24K，時薪也可望同步調整，衝破150元。

今日多位資方代表無奈表示，勞動部日前就已放出風聲，連3%~5%的調幅都見報了，站在企業的立場，只能說，「如果一定要漲，政府也應拿出相關配套輔導企業」。

工總常務理事何語指出，近年韓國大幅調高基本工資，但相對的韓國政府也拿出141兆韓元，用於勞工失業補助、消費力提升、補助中小企業，以及鼓勵投資。若明年基本工資再漲，並採5%漲幅的話，企業預估將增加300億的成本。

何語呼籲，就算政府一定要調漲基本工資，也應該幫助企業，「否則大家真的快活不下去了」。

學界代表台大國發所教授辛炳隆認同勞動部的「溫和調整」，他還主張基本工資月薪和時薪不宜脫鉤。

今天會議勞資代表各七位，政府以及學界代表各四位，全員出席。

歷年基本工資及最低時薪資料來源／採訪整理 製表／葉卉軒
歷年基本工資及最低時薪資料來源／採訪整理 製表／葉卉軒
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4方對基本工資調整立論

勞／全產總理事長莊爵安／至少漲5%，目標是6%~8%，能夠一次漲足到2萬9199元更好。

資／工總常務理事何語／若漲5%，企業成本將增加300億，政府應比照韓國補助企業等。

政／勞動部長許銘春／絕對不是喊價，會依據多項重要數據指標凝聚共識。

學／台大國發所教授辛炳隆／認同勞動部的「溫和調整」，月薪和時薪不宜脫鉤。

整理／記者李碧華

基本工資勞動部

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