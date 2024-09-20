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政院批大陸經濟脅迫 籲WTO下協商

聯合報／ 記者黃婉婷王千豪林縉明蔡晉宇廖士鋒李柏澔／台北報導
陸委會副主委梁文傑。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑。（記者廖士鋒／攝影）

大陸財政部宣布停止卅四項台灣農漁產品進口免關稅，綠白同聲譴責，藍表達遺憾，藍委籲政府開啟溝通橋梁。行政院表示，政府強烈不滿中國的經濟脅迫行為，籲對岸應回到世界貿易組織（ＷＴＯ）架構與規範下進行協商，以對話代替對抗，務實溝通解決爭議。

陸委會發言人梁文傑表示，所有的經貿好處，單方面的好處，都是中共可以用來作為武器化的工具，所有中共的善意都是有政治目的，他們也隨時可以把善意拿回去，這次是最好的例子。

行政院發言人李慧芝表示，中國片面認定台灣貿易壁壘，採取報復措施，已違反ＷＴＯ規範，而中國與台灣都為ＷＴＯ會員，也是全球經濟體系重要成員，須秉持負責任態度，在此架構與規範下，就彼此關切的經貿議題協商，尋求解方。

民進黨表示，中共對台灣的經濟脅迫變本加厲，「以商逼政又來了。」民眾黨則稱，中國突襲式作為，以農逼政意圖昭然若揭，非但無法改善兩岸關係，更會加劇敵意螺旋。國民黨對此表達遺憾，並呼籲開啟溝通橋梁，以兩岸人民福祉為重。

農業部長陳駿季強調，整體評估下來影響有限，風險在可控管的範圍之內，將持續協助台灣農產品推往中國大陸以外市場，透過優質的高端市場來提升台灣優質農產品的海外知名度。

逢甲大學國貿系教授楊明憲認為，這次取消關稅不完全是因為上次的貿易壁壘調查所致，畢竟兩岸都是ＷＴＯ會員，台灣對大陸確實採取了不對等規範，當時兩岸簽訂ECFA的早收清單，後續還要談的服貿和貨貿都在太陽花事件後無法達成協議，使得現在仍無法促成兩岸的貿易自由，兩岸在沒有自由貿易協定下，大陸當然也可以理直氣壯的不執行免徵關稅政策。

台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前系主任兼所長徐世勳表示，過了十年的期限，兩岸ECFA或兩岸FTA協定協議確定無望，過去在政治考量下中國大陸熱臉貼台灣冷屁股，現在當然應該回歸ＷＴＯ的正常課關稅體制，兩岸貿易能遵循最基本的ＷＴＯ體制要求就很不簡單了，其他不必有太多奢望。

中共 陸委會

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