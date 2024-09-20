我34農產品陸取消免稅 才重返銷陸…釋迦、白帶魚重創

大陸宣布九月廿五日起停止鳳梨釋迦等卅四項台灣農產品進口免關稅優惠，農漁民叫苦連天，台東縣長饒慶鈴要求中央協助，加強與其他國家洽談農貿，減輕衝擊；台中市長盧秀燕說，兩岸關係降冰點，呼籲中央負起責任，想辦法照顧受害農漁民。

台東鳳梨釋迦、宜蘭冰鮮白帶魚主要銷往中國大陸。鳳梨釋迦在台東年產約二萬噸，其中一萬五千噸銷陸，二○二一年九月陸方以驗出介殼蟲為由禁止鳳梨釋迦進口，縣府和釋迦農努力提升果品品質，並培訓五三○名果實清潔及品管人員，去年十二月才重返大陸市場，農民正考慮加大產銷力道，一聽到鳳梨釋迦將課關稅，驚慌不已。

盧秀燕表示，若失去中國大陸市場，對弱勢農民打擊很大；中央應協助分散外銷市場、收購或補貼，不能置之不顧。

台東縣長饒慶鈴強調，鳳梨釋迦克服重重挑戰才重返大陸市場，關稅政策非地方政府能決定，呼籲中央立即出面協助，積極洽談更優惠的關稅稅率，並加強與其他國家洽談農產品貿易，保障農民生計。

縣府農業處長江慧卿說，根據「大陸對台灣地區的進口水果免徵進口關稅產品清單」，目前已通過輸陸的文旦柚關稅百分之十二，鳳梨釋迦高達百分之廿；以每箱六公斤裝的釋迦為例，現行價格介於人民幣二、三百元間，若加上關稅，售價墊高二成，擔心消費者不埋單。

台東地區農會總幹事李建通說，十二月鳳梨釋迦進入採收期，增加的百分之廿的關稅會反映在大陸的消費端，假如消費者不願意埋單，台灣產地端的收購價格就會降低。

宜蘭白帶魚五年多前是出口大陸黃金年代，每天約三到四萬公斤，數量驚人，但二年多前對岸以白帶魚驗出新冠病毒為由禁止進口，經爭取後才恢復；如今陸方取消關稅優惠，農漁民首當其衝。

蘇澳區漁會理事曾太山說，台灣政府一天到晚跟大陸鬥，他呼籲中央不要在那邊「草螟弄雞公」，受影響最大的是農漁民。捕魚環境很艱困，如今又來關稅，漁民可能放棄銷往大陸，只是內銷價格不好。