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中國大陸停止34農產免關稅 苗縣柚子內銷憂受牽連

中央社／ 苗栗縣19日電

中國停止台灣34項農產品免關稅待遇，以柚子、白帶魚等影響較大。苗栗縣西湖文旦柚以內銷為主，農會仍憂心禁令衝擊花蓮、台南等大產區，導致產品回流台灣市場增加銷售壓力。

中國18日晚間宣布25日起停止執行對原產台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策；農業部評估影響最大應為鳳梨釋迦、柚子及白帶魚。

苗栗縣內種植文旦柚總面積約400公頃，主要分布西湖、頭屋、通霄、頭份、造橋、三灣等地區，其中，西湖鄉占約100公頃，是縣內最大文旦柚產區。

西湖鄉農會總幹事郭豐文今天告訴中央社記者，台灣文旦柚產量大宗以花蓮、台南為主，2022年中國以台灣柑橘類水果檢驗不合格為由，禁止文旦柚輸陸，至今年9月才剛解禁，如今卻又宣布取消免關稅待遇，勢必造成衝擊。

郭豐文說，苗栗西湖文旦柚雖以內銷為主，但若國內強勢產區的柚子無法順利外銷，回流台灣市場，或多或少會對苗栗柚農產生滯銷壓力。

他指出，因應之道，就是輔導農民努力提升品質，透過栽培管理、病蟲害防治及落實分級包裝制度等，盡量維持穩定住客源。

苗栗縣政府農業處處長陳樹義指出，過去兩岸交流頻繁，縣府向湖北武漢姐妹市推介採購苗栗農產，每年約有2000箱文旦柚銷往大陸，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後便未再持續。

陳樹義說，縣府多年來推動有機及友善農業，提升苗栗農產品質及安全，今年並促成西湖鄉以有機耕作及友善石虎雙認證的文旦柚銷往新加坡，成功打開國際市場，未來將持續結合公、私部門及農民拓展銷售通路。

柚子 苗栗縣 農民

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