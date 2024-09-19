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中國大陸停止免關稅 基隆漁會盼加強國際行銷分散風險

中央社／ 基隆19日電

中國將停止對台灣34項農產品的免徵進口關稅政策，基隆區漁會表示，農業部近年協助將水產品「轉移陣地」，盼能因此減少衝擊，也希望政府加強國際行銷，進而分散風險

中國財政部昨天宣稱，9月25日起停止執行對原產台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策，其中8項水產品，分別為鯧魚、鯖魚、帶魚、比目魚、鯡魚、鱸魚、蝦、貽貝。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，「全國白帶魚最多就在基隆」，約2年前，基隆的白帶魚有70％銷往中國大陸，但近年魚貨量已不如以往，加上有「轉移陣地」，例如出口至南韓、日本等國，但目前究竟轉移陣地比例有多高，他不清楚。

陳文欽指出，農業部近年協助將水產品「轉移陣地」，希望先前這些「防護」措施，能減少對水產品出口的衝擊，尤其今年至今無論魚貨量或價格都不如去年好，希望影響不要太大，不然漁民已很難生存，若加上關稅拉高價格，恐怕會雪上加霜。

陳文欽說，期盼政府能再多找一些國際市場，並加強國際行銷，不要讓農魚產品集中出口到某些地方，進而分散風險。

宜蘭縣蘇澳區漁會理事長蔡源龍指出，蘇澳地區鯖魚和白帶魚魚貨量較多，若沒有利潤，恐怕會選擇銷往東南亞等國家。蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，中國大陸要徵關稅，對宜蘭漁民當然會有影響，但中國大陸至少要做到程序透明、開放和簡化，讓魚貨可以順利銷往中國大陸。

分散風險 基隆 漁民

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