我方仍禁大陸千項農產品 陸委會：盼雙方坐下來好好談

大陸18日晚間突然宣布停止執行對台灣34項農產品進口零關稅政策，震驚兩岸，儘管大陸終止對我方農產品的免稅，但我方其實也仍對大陸大量農產品實施管制措施，對此，陸委會發言人19日表示，「希望雙方坐下來好好的談一下，特別是能夠透過WTO的機制坐下來好好談一下是最好」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑19日下午在記者會上，就大陸為何在這個時間點對台灣農產品停止免稅政策表示，「我們也很好奇」，他指出這34項農產品是2005年、2006年連戰跟宋楚瑜去大陸，國民黨去跟中共開兩岸經貿交流會談，那個時候國台辦單方面的宣佈要對這34項產品做免稅，這個是當時對方單方面宣布，沒有經過政府的交涉，是給當時的連胡會或者是宋胡會的「算是一個禮物」。

梁文傑指出，現在突然要取消這些、片面拿回去，陸委會昨天在新聞稿裡面也講了，就是說所有的經貿好處，單方面的好處，都是中共可以用來作為武器化的工具，所有中共的善意都是有政治目的，他們也隨時可以把善意拿回去，這一次的案例最好的例子。

至於陸方也指出至今台灣仍單方面限制大陸1,000多項農產品輸入，我方怎麼看待自己並未開放大陸農產品的這項議題？梁文傑說，台灣跟大陸之間，當然還有很多項的產品，目前是禁止進口的，「我們希望說能夠雙方坐下來好好的談一下，特別是能夠透過WTO的機制坐下來好好談一下是最好」。

他還表示，好奇這個時間點是因為他們才剛剛宣布釋迦跟柚子可以進去到中國大陸，現在突然又宣佈說這兩個項目要課徵關稅，「我不太明白他們現在這樣的做法的用意是什麼」。而此次大陸的舉措會否影響我方組團去大陸的觀光？梁文傑認為，我們組團去大陸「和這個沒有關係」，我方認為要對等，而且在國家安全上面、在旅客人身安全上面「我們有很多考慮」。

陸委會18日深夜發布的新聞稿指出，陸方片面認定我方貿易措施構成貿易壁壘，並對我採取報復措施，已違反WTO規範。陸委會表示兩岸同屬WTO會員，對於兩岸貿易分歧等問題，雙方應秉持負責任的態度，透過WTO及既有協議等機制，用對話取代對抗，務實溝通解決爭議。