聽新聞
0:00 / 0:00
恢復銷陸不到1年！鳳梨釋迦關稅2成 台東農民叫苦、饒慶鈴籲中央出面
大陸昨日宣布9月25起停止對鳳梨釋迦等34項台灣農產品進口免關稅優惠。歷經2年努力才恢復輸陸，未來鳳梨釋迦關稅竟高達20%，台東農民聽聞消息叫苦連天，擔心消費者不買單，輸陸恐怕血本無歸。縣長饒慶鈴也向中央喊話說，關稅政策非地方政府所能決定，中央政府應立即出面協助，洽談更優惠的關稅稅率，並加強與其他國家洽談農產品貿易，減輕衝擊。
2021年9月，陸方一度以驗出介殼蟲為由，暫停台灣輸入鳳梨釋迦，台東釋迦農遭遇重大打擊。為突破困局，縣府辦理安全用藥教育訓練、輔導包裝廠提升果品清潔品質，並培訓530位果實清潔及品管人員，去年12月才重返大陸市場。
縣長饒慶鈴說，縣府努力推動農民拿到產銷履歷驗證，大目釋迦及鳳梨釋迦通過驗證的面積從不到300公頃提升至1382公頃，並擴展國內量販通路包括全聯、家樂福及Mia C'bon超市及海外行銷市場。
農業處長江慧卿指出，根據「大陸對台灣地區的進口水果免徵進口關稅產品清單」，目前已通過輸陸的文旦柚關稅12%，鳳梨釋迦高達20%；以每箱6公斤裝的釋迦為例，現行價格介於人民幣200至300元（約新台幣903至1355元）之間，若再加上關稅，售價墊高2成，真的很擔心消費者不買單。
「大家聽到消息都很擔心，不太合理啦！」洪姓釋迦農民說，以往曾發生大陸市場賣不好，貿易商反過來要求產地降價，若未來再提高售價，恐怕會變成惡性循環，感覺是陸方刻意打壓台灣農產品。
饒慶鈴強調，台東鳳梨釋迦克服重重挑戰後才成功重返大陸市場，關稅政策非地方政府能決定，誠摯呼籲中央政府，立即出面協助，積極洽談更優惠的關稅稅率，並加強與其他國家洽談農產品貿易，以保障農民生計。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言