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農漁產銷陸零關稅喊卡 漁民成本增籲政府「要做這件事」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北漁業處表示，台灣白帶魚主要盛產於北部區域，如基隆、新北及宜蘭等地區，其中新北多於貢寮及瑞芳等地區卸魚。圖／新北市漁業處提供
新北漁業處表示，台灣白帶魚主要盛產於北部區域，如基隆、新北及宜蘭等地區，其中新北多於貢寮及瑞芳等地區卸魚。圖／新北市漁業處提供

中國大陸財政部昨晚宣布，將停止對我34項農漁產品進口零關稅政策。新北漁民認為，課稅就會拉高成本，漁民收益就降低，政府近2年都有補貼關稅，建議還是要做這件事情。柚子部分，農會表示，八里都是自產自銷，外銷不到1%。

「有課稅成本就拉高」貢寮區漁會總幹事林麗美坦言，中盤商賺的額度利潤是固定的，多出來的成本就會轉嫁到漁船主身上，成本提高，漁獲利潤就拉低。產季量多，國內銷售量是固定的，多出來的量一定要外銷，漁民收益才會增加，政府近2年都有補貼關稅，建議還是要做這件事情。

林麗美表示，台灣外銷白帶魚國家有大陸、日本、韓國、東南亞，甚至美國、加拿大都有，但主要還是以大陸為主，因生活及飲食習慣比較相近。

新北漁業處表示，台灣白帶魚主要盛產於北部區域，如基隆、新北及宜蘭等地區，其中新北多於貢寮及瑞芳等地區卸魚。自從白帶魚於2022年8月禁止輸陸後，漁民已積極轉向韓國及國內市場，貢寮漁會也在漁會網路購物通路推出白帶魚塊、白帶魚卷及白帶魚柳等多樣商品，並積極開發加工品，如紅燒白帶魚罐頭，廣受好評，為白帶魚創造多元銷售管道。

至於柚子部分，農業局表示，34項農產品主要產地位於中南部，新北少量農友以都市消費地銷售為主，不受影響。另八里文旦柚以內銷為主，目前多數已銷售完畢。

八里農會總幹事高金山受訪時表示，八里是台灣柚子十大產區之一，產銷結構都是小農自產自銷，外銷部分比重很低，不到1%，對產區沒什麼影響，目前受影響的有登記合格廠商主要都在花蓮。柚農黃梓雄說，在地農友都是靠自有品牌經營自己的客群，對於課稅不擔心。

八里 新北 漁民 關稅

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