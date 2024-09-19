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中國大陸停止34項農產品免關稅 盧秀燕：農業區打擊大

中央社／ 台中19日電

中國昨晚宣布停止34項農產品免關稅優惠，台中市長盧秀燕今天表示，台中農產品以內銷為主，不是農業大縣，影響相對較少；但對中南部農業區可能打擊很大，中央應關心。

盧秀燕今天出席北區豬事圓滿公園主題遊戲場完工典禮，針對中國取消台灣34項農產品免關稅優惠，盧秀燕接受媒體聯訪時表示，由於台中市農產品以內銷為主，相對影響較小。

雖然台中市影響不大，盧秀燕指出，但她擔心台中市以外的中南部農業區，是以農業生產為主及外銷為導向，如果失去中國大陸市場，對於弱勢農民打擊很大，中央政府應負起責任。

盧秀燕認為，兩岸關係如果降到冰點，中央政府對於這些受影響廣大農漁民應予以關心，並協助分散市場、收購或補貼，不能置之不顧；總而言之，中央政府必須想辦法照護受害農漁民。

台中市政府農業局補充說明，中國所指34個品項停止免徵進口關稅部分，台中的產品項目有柚、桃、柿子、苦瓜及芋頭等，但多以內銷為主。

農業局表示，外銷部分中市過去僅少量芋頭曾外銷至香港及加拿大等國家，並未外銷至中國；而且農業部指出，中國此舉受影響品項應為鳳梨釋迦、柚子及白帶魚，因此中國此舉對台中市並無影響。

盧秀燕 鳳梨釋迦

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