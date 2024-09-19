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農漁產零關稅喊停！宜蘭白帶魚出口受挫 漁民籲政府：不要草螟弄雞公

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
台灣銷往大陸的冰鮮白帶魚，如今面臨要被課關稅，漁民抱怨銷售的管道愈來愈艱困。本報資料照
台灣銷往大陸的冰鮮白帶魚，如今面臨要被課關稅，漁民抱怨銷售的管道愈來愈艱困。本報資料照

中國大陸財政部昨晚宣布，將停止對我34項農漁產品進口零關稅政策。宜蘭蘇澳地區出口大陸以白帶魚為主，漁民抱怨，去年好不容易恢復白帶魚銷往大陸，但捕抓的魚體愈來愈小，賣相不好，如今面臨要課關稅，雪上加霜，政府一天到晚跟大陸那邊「草螟弄雞公」鬥來鬥去，害了漁民。

大陸官方宣布，自9月25日起停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策，各項產品恢復5%到20%不等關稅，並指台灣單方面對大陸出口的產品採取歧視性禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作。

宜蘭南方澳漁港是全台三大漁港之一，受到大陸課稅影響到白帶魚銷往大陸。蘇澳區漁會理事曾太山說，5年多前是白帶魚出口大陸黃金年代，每天約有3、4萬公斤過去，數量驚人，但兩年多前，對岸以冰鮮白帶魚驗出新冠病毒為由，禁止白帶魚，後來經爭取反映後，隔年3月才恢復。

曾太山說，雖然恢復銷往大陸，但新鮮的白帶魚無法放上一天，對方層層檢驗關卡，很容易搞到最後白帶魚「破肚」發臭，再加上現在捕抓的白帶魚體愈來愈小，小尾的大陸不要，大尾的抓不到沒有量，捕魚的環境很艱困，如今又來一個關稅，漁民可能就此放棄不銷往大陸，內銷自己吃，但價格不好。

曾太山指出，南方澳最大宗魚貨是鯖魚，以前鯖魚可以銷往大陸，現在不行，可以銷陸的魚貨品項愈來愈少，還要被課關稅，台灣政府一天到晚跟大陸鬥，不要再那邊「草螟弄雞公」，受影響最大的是農漁民。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，白帶魚雖然可以銷往大陸，但各港口的規定不同，有些港口可以讓白帶魚進去，有些不行，有些層層把關「要過好幾手」；大陸要課關稅，既然有收錢，就請公開、透明作業全面開放，手續簡便，讓新鮮魚貨可以順利銷去大陸。

台灣銷往大陸的冰鮮白帶魚，如今面臨要被課關稅，漁民抱怨銷售的管道愈來愈艱困。圖／漁業署提供資料照
台灣銷往大陸的冰鮮白帶魚，如今面臨要被課關稅，漁民抱怨銷售的管道愈來愈艱困。圖／漁業署提供資料照

南方澳 漁民 蘇澳 關稅

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