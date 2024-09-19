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中國停止34項農產品免關稅 劉建國：傷了農民

中央社／ 雲林縣19日電

中國財政部昨天晚間宣布，25日起停止台灣34項農產品免關稅待遇。民進黨立委劉建國痛批，中國此舉不只打擊總統賴清德，也傷了農民，更間接打臉台灣一些與中方友好地方政府。

中國財政部昨天晚間宣稱，因台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作，中國國務院關稅稅則委員會公告，9月25日起停止執行對原產台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。

雲林縣政府農業處檢視34項農產品，僅雲林文旦略受影響。

劉建國今天說，中國此舉最主要目的還是打擊賴總統，同時打擊到農民，犧牲農民權益，間接打臉台灣一些與中方友好地方政府。

劉建國認為，農業部、經濟部會有相關因應配套，不會過度依賴單一市場，而是分散市場，讓台灣蔬果出口到其他國家，降低輸出到中國風險。

雲林縣長張麗善表示，中國一直以來對於台灣蔬果有些關稅優惠措施，可是近年來兩岸關係緊張，在沒有充分對話及溝通下，最後犧牲的還是農民。

張麗善指出，農民所種植蔬果輸往大陸，如果有優惠措施，當然可減輕農民成本及負擔；縣府近年來積極協助行銷文旦，除辦促銷會外，也積極外銷到日本、新加坡等國家，協助農民有更廣闊市場，才不會血本無歸，更不會產銷失衡。

她希望兩岸間充分對話，不要對抗，促進兩岸和平，增加農漁民福利並保障其權利。

劉建國 農民 雲林

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