政院呼籲陸方儘速依規範協商 用對話代替對抗

中國大陸突然宣布將自9月25日起對我中止34項農產品免稅待遇，對此，行政院發言人李慧芝19日表示，我方對於中國大陸2021年開始陸續採取片面限制措施，表達強烈不滿和抗議，政府早有掌握和因應，呼籲中國大陸要盡速依據相關規範協商，用對話來代替對抗來務實溝通解決爭議。

繼中止12項石化品適用ECFA「早收清單」後，中國大陸在今年5月31日又宣佈中止《海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）》134個產品關稅減讓。接著今又宣布，自9月25日起，對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品，「停止」執行免徵進口關稅政策，恐怕涉及範圍更加廣泛，衝擊台灣農漁業。

李慧芝表示，中國大陸是在中秋節後突然宣布，從9月25日起開始對我國終止34項農產品免稅待遇，「對於中國大陸從2021年開始陸續採取這種片面的限制措施還有諸多政治理由進行經濟脅迫，政府表達強烈的不滿與抗議」。

李慧芝說，我國農產品外銷中國金額佔比，2018年最高達23.2％，2023年降至10.2％，尤其是水果銷往中國的佔比，從2019年最高80.1％，2023年降至6％，已經是非常顯著的下降，一切都在掌握當中，政府也會引導農民做最妥善的因應。

而要如何具體協助農民面對中國大陸片面取消零關稅優惠措施，農業部國際事務司副司長洪曉君說明，農業部積極協助農民拓展外銷市場，除了協助農民建立品牌、進行產後處理，提升外銷競爭力，也協助外銷推廣工作，包括組團前往東京食品展、與地方政府合作、與他國進行諮商等，2020年成功外銷生鮮鳳梨至澳洲、紅肉紅龍果外銷日本，未來也會持續透過多元行銷管道協助農民。