大陸復徵34項農產品關稅 黃偉哲：擴大行銷到其他國家

中國宣布自25日起停止台灣34項農產品免關稅的決定，台灣基進台南市議員李宗霖今天在議會質詢要求市長黃偉哲積極盤點本市農產品是否遭受影響，並積極尋求其他海外市場，加速與中國市場的脫鉤。

李宗霖指出，中國作為一個不守信用的敵對極權國家，這類針對台灣的經濟打壓行為隨時可能發生，往往被用來「懲戒台獨」或基於其他毫無根據的理由，政策說變就變。李宗霖更笑說，如果賴清德總統點主時沒提到炎黃子孫，中國又會因此氣急敗壞，禁止台灣農產品進口中國。

李宗霖舉例說，2020年，中方在未提供完整檢疫規範的背景下，片面宣稱在我方的鳳梨檢疫中發現介殼蟲，隔年即以此為由禁止我方部分農產品進口。隨後也以各式理由禁止各類農產，導致2022年台灣對中國的農漁產品出口值下降了39.53%。

台南市長黃偉哲回應，中國加增關稅之舉對台南影響不大，但仍會擴大其他國家出口，台南市主要農產，鳳梨、芒果、文旦，目前並無滯銷狀況。而針對中國宣布停止台灣34項農產品也會積極盤點。

李宗霖強調，無論從政治角度還是經濟層面來看，台灣與中國未來難以維持穩定互惠的貿易關係。李宗霖要求市府積極盤點並協助台南的相關產業，主動降低市場依賴度，並加速脫離中國市場，向全世界推廣，保障台南農業的長期發展。