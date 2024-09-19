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陸復徵34項農產品關稅 政院不滿！盼依國際規範與我協商

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院今天舉行例行院會後記者會。圖／行政院提供
行政院今天舉行例行院會後記者會。圖／行政院提供

大陸財政部昨晚發布國務院關稅稅則委員會停止對我34項農漁產品進口零關稅政策。行政院指出，面對中國採取經濟脅迫，政府表達強烈不滿與抗議，也早有掌握與因應，降低對單一市場的依賴，積極開拓中國以外的高消費市場，並呼籲，中國與我國都是WTO會員，雙方應在此架構跟規範下協商並尋求解決方案。

在廈門旅遊協會踩線團抵達金門的同一天，大陸財政部昨晚突以台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施為由，宣布9月25日起，停止執行對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。

這是今年五月底，大陸公告第二批中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓清單後，又一對台重大經貿政策調整。

行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時指出，對於中國自2021年開始，陸續採取片面的限制措施，和諸多政治理由進行經濟脅迫，政府表達強烈不滿與抗議。政府對此早有掌握與因應，也降低對單一市場的依賴，積極開拓中國以外的高消費市場，也做出顯著成績。

李慧芝強調，中國與我國都是世界貿易組織（WTO）會員，也是全球經濟體系的重要成員，必須要秉持負責任態度，在WTO架構跟規範下，就彼此關切的經貿議題進行協商尋求解決方案。

她表示，中國片面認定我國的貿易措施構成貿易壁壘並採取報復措施，已經違反WTO規範，再次呼籲中國依據WTO相關規範與我國進行協商，「用對話代替對抗，務實溝通解決爭議。」

針對下一波可能針對的農產品？她並未正面回應，並稱我國農產品外銷到中國的佔比金額，已從2018年最高的23.2%降至2023年的10.2%，尤其水果銷往中國的佔比從2019年的80.1%，降至2023年的降到6%，一切都在掌握中。她強調，現在的狀況沒辦法詳細對外說明，但會引導農民做最妥善的因應。

至於有哪些具體因應措施能幫助農漁民，農業部國際事務司副司長洪曉君指出，農業部積極協助農漁民提升產業供應鏈，以及拓銷外銷市場，在生產端提升品牌、產後處理，加強外銷競爭力，銷售端除了組團參加國外銷售展，也積極和地方政府合作開拓多元外銷措施，近年成功將生鮮鳳梨外銷澳洲、紐西蘭就是一例。

WTO 行政院 農業部 農民

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