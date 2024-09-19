農業部：農產品輸中國享零關稅項目少 影響可控

中國今天晚間突然宣布25日起停止台灣34項農產品免徵進口關稅政策，農業部今天說，中國早已片面採取非關稅貿易障礙措施影響台灣農產品出口，損失有限影響可控。

中國財政部今晚宣稱，因台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作，中國國務院關稅稅則委員會公告，9月25日起停止執行對原產台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。

對此，農業部今天晚間發布訊息指出，中國2005年及2007年對台灣農產品分別實施進口零關稅措施，當時中國對實施零關稅期程及細節都未確認公告，有鑑於中國可能隨時片面、未經談判取消優惠措施，當時就已呼籲中國與台灣展開諮商，協商有關零關稅實施期程、快速通關處理方式等，迄今仍未獲中國回應。

農業部說，中國今天片面發布停止台灣34項農產品免徵進口關稅政策，但其實中國早已片面暫停台灣鳳梨、芒果及蓮霧出口，輸銷中國享零關稅優惠項目少，且中國實施進境食品註冊制度，影響台灣業者輸銷中國註冊，實際上中國早已片面採取非關稅貿易障礙措施影響台灣農產品出口。

農業部表示，台灣蔬果輸中國大陸除關稅外，面臨運銷成本高、通關時間長、大陸內地加值稅仍偏高，以及仿冒台灣水果的盛行及低價水果等競爭，且時有面臨貿易付款及品質等爭議無法立即解決等外部成本。

農業部說，後續將持續落實各階段產銷措施，提升農產品外銷競爭力，維持產地價格，積極開拓中國以外高消費市場，符合外銷市場檢疫規定，包括109年鳳梨鮮果實輸澳洲，113年鳳梨輸紐西蘭，113年紅肉紅龍果輸日本等，逐步開拓農產外銷市場。

農業部表示，台灣農產品從109年外銷中國大陸以外市場38.94億美元，至112年已達43.9億美元，將持續將優質台灣農漁產品外銷高消費市場，提升農漁產品海外知名度，力抗關稅壁壘，確保農民收益。