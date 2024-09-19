陸停台34項農產品免關稅 農業部：損失有限影響可控

中國大陸財政部昨晚發布訊息，根據大陸國務院關稅稅則委員會近日發布公告，9月25日起將停止執行對部分原產於台灣地區的農產品免徵關稅政策，共計34項農漁產品，其中包含甫重新開放輸入大陸的鳳梨釋迦和文旦柚。農業部深夜回應，台灣近年積極開拓中國大陸以外高消費市場，本次34項農漁產品免徵關稅取消影響有限。

農業部表示，中國大陸商務部於2005年8月1日起正式對原產台灣地區的鳳梨、番荔枝、木瓜、楊桃、芒果、番石榴、蓮霧、檳榔、柚、棗、椰子、枇杷、梅、桃、柿子15種水果實施進口零關稅措施；又於2007年發布於3月20日起，正式對原產台灣地區的11種蔬菜，包含甘藍、花椰菜、絲瓜、青江菜、小白菜、苦瓜、洋蔥、胡蘿蔔、萵苣、芋頭、山葵）和8種水產品（鯧魚、鯖魚、帶魚、比目魚、鯡魚、鱸魚、蝦和貽貝實施進口零關稅措施。

農業部指出，當時已對外說明，中國大陸對於實施台灣水果零關稅的期程及細節並未確認公告，中國大陸可能隨時片面、未經談判取消優惠措施，持續呼籲中國大陸與我展開諮商，協商有關零關稅的實施期程、快速通關的處理方式等，建立台灣蔬果及水產品出口中國大陸的透明化貿易環境，以保障我國農民的長遠利益，但迄今未獲中國大陸回應。

中國大陸財政部於中秋節慶後深夜，片面發布自2024年9月25日停止15種原產於台灣的水果及19種蔬菜及水產品零關稅措施。

農業部表示，台灣農產品2024年輸往中國大陸約5億美元，其中該34種蔬菜水果產品輸往中國736萬美元，倘支付關稅約107萬美元，然而中國大陸早已片面暫停台灣鳳梨、芒果及蓮霧出口，輸銷中國享零關稅優惠項目少，且中國大陸實施進境食品註冊制度，影響台灣業者輸銷中國大陸註冊，實際上中國大陸早已片面採取非關稅貿易障礙措施影響台灣農產品出口。

農業部表示，台灣蔬果輸中國大陸除關稅外，面臨運銷成本高、通關時間長、大陸內地加值稅仍偏高，以及仿冒台灣水果的盛行及低價水果等競爭，且時有面臨貿易付款及品質等爭議無法立即解決等外部成本，農業部持續落實各階段產銷措施，提升農產品外銷競爭力，維持產地價格，積極開拓中國大陸以外高消費市場，符合外銷市場檢疫規定，包括2020年鳳梨鮮果實輸澳洲，2024年鳳梨輸紐西蘭，2024年紅肉紅龍果輸日本等，台灣農產品自2020年外銷中國大陸以外市場38.94億美元，至2023年達43.9億美元。