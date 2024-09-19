陸中止台34項農產免稅 經貿辦遺憾：再度對我經濟脅迫

陸方無預警宣布自9月25日對我中止34項農產品免稅待遇。行政院經貿談判辦公室表示遺憾，並稱中國自2021年起陸續對我鳳梨、蓮霧、石斑魚等農漁產品實施片面限制，且僅以政治理由重新開放特定地區之品項，實屬經濟脅迫手段，我方表達強烈抗議。

經貿辦表示，中方分別於2005年就15項水果(如鳳梨、芒果等)、2007年就11項蔬菜(如洋蔥、萵苣等)及8項水產品(如帶魚)，共計34項農漁產品降為零關稅。由於鳳梨、芒果等產品已被中國暫停進口，2024年該等34項產品我出口中國金額為736萬美元，未來恢復正常稅率後，約須支付107萬美元關稅。

經貿辦表示，中方去年4月對我啟動貿易壁壘調查，嗣於12月逕自做出認定，並持續以此為由對我實施貿易措施，我方已多次表達本案屬世界貿易組織（WTO）規範的範疇，籲請中方盡速依據WTO相關規範與我進行協商。

經貿辦強調，兩岸都是WTO會員，更是全球經貿體系的重要成員，理應秉持負責任的態度，在WTO架構與規範下，就彼此關切的經貿議題進行協商，尋求解決方案。而中方一再以政治力干預國際經貿的行為，已嚴重悖離以規則為基礎的國際經貿秩序。

面對中國持續經濟脅迫作為，經貿辦稱政府早有掌握，並預作因應準備。為減少外銷市場風險、降低對單一市場依賴，我政府已採取「開拓新興市場」、「改善外銷產業鏈」及「多元通路與行銷推廣」三大策略及具體措施。農產品外銷中國金額占比從2018年最高的23.2%，至2023年降為10.2%，其中水果銷中金額占比更從2019年最高80.1%，至2023年降為6%。

經貿辦強調，行政院已請主管單位持續與農漁民溝通，並對受影響的農漁民提出及時的協助與輔導機制，政府將提供最迅速有效的協助，相關因應工作都已在進行，請農民及國人放心。