我34項農、水產品 陸突公告復徵關稅

在廈門旅遊協會踩線團抵達金門的同一天，大陸財政部昨晚突然公告，以台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施為由，宣布自本月廿五日起，停止執行對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等卅四項農產品免徵進口關稅政策。大陸國台辦發言人陳斌華隨後對此表達強烈支持。

大陸委員會則是表達遺憾，強調陸方作為將傷害兩岸農漁民利益，只會造成台灣農漁民及民眾反感，無助兩岸關係長遠發展。

這是今年五月底，大陸公告第二批中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓清單後，又一對台重大經貿政策調整。大陸國務院關稅稅則委員會辦公室指出，這是因為台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作。

陳斌華表示，大陸方面秉持「兩岸一家親」理念，於二○○五年八月一日和二○○七年三月廿日起，分兩批對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等卅四項農產品免徵進口關稅，有力幫助台灣農產品開拓大陸市場，台灣農漁民從中獲得實實在在的好處。

陳斌華稱，但賴清德當局上台以來，頑固堅持台獨立場，不斷進行謀「獨」挑釁，升高兩岸敵意對抗，阻礙兩岸交流合作，至今仍單方面限制大陸一千多項農產品輸入，嚴重損害兩岸同胞福祉。鑒此，大陸國務院關稅稅則委員會決定自廿五日起停止執行對台卅四項農產品免徵進口關稅政策，國台辦對此表示強烈支持。

據悉，遭大陸停止免徵進口關稅的台灣水果共有十五項，包括：椰子、檳榔、菠蘿（鳳梨）、番石榴（芭樂）、芒果、柚、木瓜、桃、梅、番荔枝（釋迦）、楊桃、蓮霧、棗、柿子、枇杷。

農產品共有十九項，包括：漁產品如比目魚、鯡魚、鲭鱼、帶魚、鯧魚、鱸魚、小蝦、貽貝，和蔬菜類如洋蔥、甘藍、花椰菜、萵苣、胡蘿蔔、絲瓜、青江菜、小白菜、苦瓜、山葵、芋頭。

陳斌華表示，大陸始終致力於促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展，將一如既往歡迎和支持台農台胞來大陸發展。

陳斌華同時強調，「搞台獨就沒有和平、沒有發展」，「希望包括農漁民在內的廣大台灣同胞認清民進黨當局推行台獨路線的極端危險性、危害性」。

陸委會則批評陸方因政治理由，以經濟措施對台進行施壓恐嚇的政治操作，無助兩岸關係之維護。從中共最近一連串作為看來，顯然是將貿易當成武器，把所有優惠措施當成脅迫工具，這也是政府一再提醒不能依賴所謂中共「善意」的原因。

陸委會並稱，農業部近年已積極輔導國內農產品轉型升級，持續開拓多元外銷市場，降低台灣農產品對中國大陸單一市場的依賴，維護農民權益。