台東小米粽中毒案 人為因素提高

台東縣金峰鄉賓茂村疑食物中毒案，衛福部公布搗米臼內殘留小米粉，檢出托福松每公斤1323毫克。圖／食藥署提供 台東小米粽疑食物中毒案，食藥署昨公布第二批採樣檢驗結果，「搗米臼內殘留小米粉」以及「鍋及鍋蓋內側塗抹拭子」皆驗出農藥托福松，其中小米粉的濃度，達每公斤一三二三毫克。顯示人為因素大幅提高。

由於包阿粨引起這起集體中毒案件的曾姓老婦已死亡，曾婦親友曾向採證人員表示小米是人家所送，但也不知是誰送的。台東檢警將追查小米來源列為重點，全力追查。

台東金峰鄉賓茂及壢坵部落十八日爆發集體食物中毒事件，釀十二人中毒，其中三死、三人收治加護病房。衛福部驗出八名患者血液檢體都含有托福松，小米粽本體食餘托福松濃度更達每公斤二二四毫克，粽內五項食材的托福松濃度極高，其中「小米」濃度達每公斤四○五毫克。

為釐清料理小米粽的環境，衛福部十九日再赴第一例致死案例住家，採集搗米臼內殘留小米粉、鹽、味精、醬油、廚房置物櫃內已開封、外袋標示法台寶（芬普尼），及蒸煮鍋塗抹拭子等六件檢體。

食藥署副署長林金富表示，檢驗結果在「採集搗米臼內殘留小米粉」以及「蒸煮鍋塗抹拭子」二項檢體中，有托福松反應，蒸煮鍋塗抹拭子僅微量檢出。可以合理推測，製作小米粽時，小米就含有高濃度的托福松。

林金富表示，由於種植小米時可使用除了托福松以外的農藥，因此小米粉同時檢驗四一○種農藥殘留值，結果都低於每公斤一毫克，可推斷托福松不是在種小米時帶入，且即使種植時農藥帶入，濃度也不會達到每公斤一千多毫克。

托福松非種植小米推薦農藥

農業部台東區農業改良場副場長盧柏松說，聽聞小米驗出托福松後很訝異，托福松不是種植小米推薦的用藥，因托福松主要是除蟲，就算小米田裡播撒托福松，也要溶解後，植物才會吸收，但通常植物吸收後的含量不會那麼高。

台東地檢署主任檢察官陳研萩說，檢察官已指揮專案小組追查小米來源，包括誰送小米給曾姓老婦或誰去購買小米等，都會一一查證及分析過濾，目前仍在食材及食物採驗作業程序，並未列刑案偵辦。

至於小米托福松劑量高是否和人為有關？陳妍萩強調，專案小組仍會繼續查證各種食材脈絡與流向。