快訊

教保員沒尊嚴 適用勞基法成弱勢更遭職場霸凌

今夜起雨勢高峰 雷雨炸全台 粉專曝降雨熱區

挑選結婚對象太嚴格？ 交友軟體竟拉大美國貧富差距

台東疑中毒案食餘有高濃度托福松 專家：清水洗不掉

中央社／ 台北21日電

台東疑食物中毒3死案，衛福部在蝸牛小米粽中，驗出濃度約224毫克／公斤的農藥托福松。毒物專家顏宗海指出，托福松難以清水洗除，但過往中毒多是誤食或蓄意吞服造成。

台東小米粽疑食物中毒3死案，衛福部昨天公布定量檢驗結果，蝸牛小米粽食餘檢體，整體托福松農藥濃度約224毫克／公斤，各食材以小米濃度達405毫克／公斤異常高，且明顯高出近3年市面抽驗的違規殘留量近800倍。若以每顆粽子300公克推算，每顆粽內含有67.2毫克托福松。

林口長庚紀念醫院臨床毒物中心今天舉辦「遠離具食安風險疑慮化學物質之研習活動」，中心主任顏宗海會前接受媒體聯訪說明，以每日安全攝取量（ADI）推算，體重60公斤成人每天攝取0.036毫克托福松，就可能有健康危害，且因其為脂溶性，用水清洗不掉。

顏宗海說，有機磷中毒案幾乎每個月都會有，不過多是蓄意或者誤喝造成，患者常有流口水、大小便失禁、呼吸衰竭等症狀，可能很快就需插管，臨床可靠瞳孔縮小症狀、抽血檢驗辨別，並給予解毒劑觀察患者反應；整體死亡率約15%，年長者可達20%，本次死亡率偏高，推測是因患者送醫時情況就已危急。

顏宗海指出，這次事件爆發後大家就都猜測是農藥中毒造成，這應是國內第一次遇到托福松造成這麼嚴重集體食物中毒的案例；且從檢驗結果來看，食材內農藥量真的非常高，「即使是農作使用也不會這麼高」。

事件剛發生時，有人猜測可能是誤用曼陀羅，他分析，曼陀羅與小米粽常用植物的葉片長不一樣，且中毒反應會造成瞳孔放大，與患者臨床症狀不符。

專案人員昨天在曾姓阿嬤家找到1包拆封的「法台寶（芬普尼）」除蟲劑，食餘則未檢出芬普尼殘留。顏宗海提醒，農藥保存務必保留原包裝，不要分裝到寶特瓶，並且盡量留在工寮等農作工作區。

林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈說，政府已經推動買農藥實名制，有效減少很多風險，但仍提醒，任何有毒物質，都不要放在廚房內，更不要放進冰箱、調味料櫃，降低誤食風險。

林口長庚紀念醫院臨床毒物中心主任顏宗海。聯合報系資料照
林口長庚紀念醫院臨床毒物中心主任顏宗海。聯合報系資料照

粽子 蝸牛 食物中毒

延伸閱讀

小米粽檢體沒月桃葉？衛生局：未吃下肚因此排除掉

蝸牛小米粽案...阿嬤家找到芬普尼 食藥署因1考量帶回

蝸牛小米粽「小米托福松濃度異常高」 超出3年紀錄近800倍

與中毒案有關？台東阿嬤家中發現「芬普尼」 植物專家這樣說

相關新聞

小米粽檢體沒月桃葉？衛生局：未吃下肚因此排除掉

台東小米粽疑食物中毒3死案，衛福部昨天公布定量檢驗結果，小米粽食餘檢體中，小米殘留農藥托福松濃度異常高，更明顯高出近3年...

台東疑中毒案食餘有高濃度托福松 專家：清水洗不掉

台東疑食物中毒3死案，衛福部在蝸牛小米粽中，驗出濃度約224毫克／公斤的農藥托福松。毒物專家顏宗海指出，托福松難以清水洗...

台東中毒案…5食材托福松濃度 小米「異常高」

台東小米粽疑食物中毒案，衛福部前天公布在食餘驗出劇毒有機磷農藥「托福松」，昨再公布八名患者血液檢體皆驗出托福松，而小米粽...

蝸牛小米粽案...阿嬤家找到芬普尼 食藥署因1考量帶回

台東疑食物中毒事件有新進度，衛福部在小米粽的食餘檢體中檢出高濃度的「托福松」，並於首名個案即8旬阿嬤家中，找到已開封的農...

「從未出問題」小米托福松劑量高 小米業者、農民納悶：不會使用農藥

台東縣金峰鄉賓茂村「阿粨」集體中毒案，衛福部今天開記者會公布食餘個別定量檢測，發現小米被檢出有機磷農藥「托福松」劑量最高...

蝸牛小米粽「小米托福松濃度異常高」 超出3年紀錄近800倍

台東縣賓茂部落疑食物中毒事件，衛福部今下午公布，在蝸牛小米粽中檢出，農藥有機磷「托福松」濃度每公斤224毫克，所用食材檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。